華銀襄理涉挪用客戶逾1.1億 二審判加重刑度

華南銀行女襄理張秀米被控挪用客戶款項逾新台幣1.1億元至豐茂國際公司，她丈夫翁明鈞為豐茂公司實際負責人。一審判張女7年4月，翁男8年6月，經上訴，二審今改判張女7年6月，翁男也加重判刑。可上訴。

北檢起訴指出，張女涉利用客戶信任，從民國94年起陸續擅自挪用21名客戶存款，動用金額1億1980萬元，張女挪用的資金，全數供丈夫翁男的公司周轉之用。豐茂國際公司專長特殊氣體關係網路的佈建，以六氟化硫的經銷為主要營業項目。

檢方指出，張女與翁男去年4月間前往台北地檢署自首，有挪用客戶存款，張女供稱一切都是她一人所為，丈夫翁男並不知情。翁男也辯稱，他以為張女的資金是借款，並不知道她挪用客戶款項。

檢方表示，華南銀行在去年5月7日提告並請求檢方保全證據扣押贓款，檢方指揮調查局台北巿調查處偵辦，發現遭挪用的資金均用在豐茂國際公司，並無洗錢至國外。檢方去年9月初將全案偵結，將2人起訴。

一審台北地方法院計算犯罪所得，認為應為1億1137萬4428元，依照多個銀行法的特別背信罪等罪，判張女應執行7年4月、翁男應執行8年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天仍認定張女夫婦有罪，考量張女實行犯行期間甚長，手段相較於一般詐欺、侵占之人所實行的行為巧妙，具反覆性，造成華南銀行與存款遭挪用人的損害，她的犯行非輕，且部分犯行不符合自首，原審給予減刑有誤。

高院今天判張女應執行7年6月。至於翁男部分，高院也加重刑度，考量他犯下多罪刑度在3年1月至5年5月不等，且部分罪行為二審定讞，高院認為應等全數確定後，再由檢方聲請訂應執行刑。全案可上訴。