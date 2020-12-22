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勞動基金案准押率高 聲押「統一投信幫」4人傍晚開庭

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

檢廉偵辦勞動基金炒股案，陸續收押勞金局投資組前組長游迺文、業者5人後，昨天搜索統一投信公司資深副總經理闕志昌，拘提統一投信經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業，訊後聲押闕志昌等4人，台北地院預計今天傍晚4時30分後召開羈押庭。

專案小組認為，闕志昌等人與游迺文為共犯，與同案被告均犯證券投資信託及顧問法等重罪；闕志昌等人被拘提前，緊急刪除手機內犯罪證據，被認為有串、滅證之虞，涉重罪又有逃亡之虞，據以向法院聲請4人全部羈押禁見。

此前，專案小組聲押勞金局投資組前組長游迺文、寶佳資產執行長唐楚烈、投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢、研究員陳周倫5人，僅陳周倫獲諭知以50萬元交保，換句話說，檢廉查弊案祭聲押手段，准押率高。

檢廉查出，唐楚烈、邱裕元為了炒作遠東百貨股價，2019年5月大量買入股票，今年4月到7月陸續出脫持股時，邱裕元找上台大同學游迺文，希望游動用勞動基金接手。

今年7月，寶佳唐楚烈邀游迺文前往台北市復興南路「馥邑隱廚」用餐，6萬元費用由唐買單，餐會之後，游迺文即要求特定券商以每股24.75元買進遠百，復華邱明強也指示勞動基金以相同價格買遠百，順利協助寶佳出脫手中持股。

辦案人員又查出，游迺文另與統一投信公司也勾結炒股，昨天對闕志昌等發動本案第4波搜索，複訊後決定再聲請羈押禁見闕志昌等4人。

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