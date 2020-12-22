快訊

別搞錯「高情商」 蔡康永：學習接受「有人受傷」人際關係

我253天無本土病例破功！指揮官陳時中13:30親自說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月繳騙躉繳... 郵局員工詐6億保費獨賠5千萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

瑞芳郵局張姓女業務員銷售6年期月繳保單，勸說保戶一次繳清，共收6億多保費卻存入私人帳戶，再代保戶逐月繳費。東窗事發後中華郵政與保戶解約，並向張女提告求償5千萬元。基隆地院認為中華郵政商譽受損且被金管會裁罰，判張女如數賠償；中華郵政認為為張女提供帳戶的8名親友也應連帶賠償，但高等法院今駁回。

中華郵政提告指出，郵政簡易人壽保費均分期繳納，張女自2009年起向保戶佯稱，只要一次繳清6年保費，可享年利率4%優惠，成交後張女變造保單金額及繳費日期，手寫「躉繳」字樣交給保戶存證。

中華郵政清查張女累計向保戶收取6億2千多萬元保費，除第一期月繳保費存入保戶郵局帳戶，其餘全數存入張女及向丈夫等8名親人借用的帳戶，作為投資及周轉之用。張女為免犯行曝光，會按月替保戶繳保費，直到前年有人向警方檢舉事情才爆發；基隆地院刑事庭依銀行法判她10年徒刑，案件上訴高院中。

中華郵政清查張女招攬保單共887張，收受保費超過6億2千萬元。案發後張女未交出保費，保戶也不願再繳交保費，中華郵政與保戶協議退還已繳保費及利息，扣除張女代繳保費3億7千多萬元，損失超過2億元。

張女辯稱，郵局保單利率不如其他公司美元保單有4%，為衝業績才會以這種方式行銷，但成交後都按期代客戶繳費。她說，收取客戶一次繳清保費，是她與保戶間的問題，與中華郵政無關，如公司不和保戶協商解除或終止合約，損害無從產生。

基隆地院民事庭認為張女擅自收取躉繳保費，案發後中華郵政商譽受影響，且被金管會裁罰，應由張女賠償。

高等法院認為，大姑林魏寶珠並未申設帳戶給張美華使用，張美華的丈夫魏富貴等7人雖出借帳戶，但不知她的使用目的；親友間借用帳戶的原因很多，不是都用於不法，中華郵政請求林魏寶珠等8人連帶賠償5千萬本息，無理。

因林魏寶珠不知有她名義的帳戶存在，魏富貴等7人提供的帳戶收取或存入款項，實際上都是張美華支配使用，中華郵政未舉證這8人和它所受的損害有何因果關係，高院因此駁回上訴。本件仍得上訴。

瑞芳郵局張姓女業務員銷售6年期月繳保單，勸說保戶一次繳清，共收6億多保費卻存入私人帳戶，再代保戶逐月繳費。示意圖／本報資料照片
瑞芳郵局張姓女業務員銷售6年期月繳保單，勸說保戶一次繳清，共收6億多保費卻存入私人帳戶，再代保戶逐月繳費。示意圖／本報資料照片

保費 中華郵政 郵局

延伸閱讀

保單免繳遺產稅 有撇步

嘉縣大埔美郵局開幕 吳宏謀：郵局好厝邊營運不計成本

Gogoro攜手南山打造彈性車險方案 依實際騎乘里程計算保費

中華郵政首次與HELLO KITTY聯名 9款商品一次看

相關新聞

建達國際前總經理涉美化財報、協理掏空4298萬遭訴

建達國際公司前總經理林鴻禧被控為美化財報而製造不實交易，致公司損失，另協理蔡璧舟等人涉掏空公司4298萬元。台北地檢署今...

活活打死年邁母親！女碩士患思覺失調症判關16年定讞

林姓留美女碩士患有思覺失調症，懷疑母親拿走她的刑事訴狀、施咒，徒手及持棍棒活活打死母親，一審依傷害直系血親尊親屬致死罪判...

勞動基金案准押率高 聲押「統一投信幫」4人傍晚開庭

檢廉偵辦勞動基金炒股案，陸續收押勞金局投資組前組長游迺文、業者5人後，昨天搜索統一投信公司資深副總經理闕志昌，拘提統一投...

影／阻止女友接受酒測 高雄男踢中警員鼻梁

經營酒吧的牛姓女子今天凌晨涉嫌酒後開車，要載男友毛姓男子回家，途中遇警方攔檢，警方對牛女酒測，酒後的毛姓男子卻涉嫌撥開警...

月繳騙躉繳... 郵局員工詐6億保費獨賠5千萬

瑞芳郵局張姓女業務員銷售6年期月繳保單，勸說保戶一次繳清，共收6億多保費卻存入私人帳戶，再代保戶逐月繳費。東窗事發後中華...

不喜店家煮滷味有味 他罵一句「王八蛋」判賠3千元

屏東一名楊姓男子，因不滿住家附近的滷味店家營業時所產生的氣味，便與該店何姓負責人發生口角，過程中，楊男朝何男辱罵「王八蛋...

王文洋兒臉書帳號被盜 學弟判拘15日確定

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼，郭被訴無故變更他人電磁紀錄...

她好心陪鄰居去洗腎 他以茄子回報被判重刑

黃男2年前由鄰居小鳳（化名）陪同他到醫院洗腎後，提供金錢給小鳳購買保力達藥酒、香菸等物，他趁她喝下藥酒後意識不清，趁機對...

打電話大聲指董事長和人有一腿 妨害名譽代價出爐

曾姓男子在電話中大聲指擔任董事長的陳姓男子和某人有一腿，遭陳姓男子控告妨害名譽及求償，台南地院判曾男拘役10日確定，民事...

傅崐萁今移自強外役監 符合規定可調整返家會客時間

無黨籍立委傅崐萁因炒作凱聚等股票，被判2年10月，今天下午3點多移監至自強外役監，預計會與新收的收容人一起住在大房間，有...

未繳交通罰單祖厝遭法拍 男子爭回房子自訴3官員觸法

男子陳青旭因欠繳1萬8千元交通違規罰單，致三層樓的透天祖厝遭法拍，歷經行政執行署撤銷宜蘭分署法拍後，陳繳清罰鍰，不料，陳...

傅崐萁炒股判2年10月入獄 今移花蓮自強外役監服刑

花蓮縣立委傅崐萁因炒股案判刑2年10月定讞，今年5月25日發監花蓮監獄執行，傅執行累進處遇達標，日前申請去外役監服刑獲准...

熱門新聞

影像曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

虎科情侶招魂擲40次無回應 男家屬代向女方道歉才聖筊

新北婦人到區公所洽公突然暴斃 現場民眾全嚇壞

倒楣房東豪華違建遭租客販毒 新北市派人整間拆光

驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

旭富藥廠今再度爆炸 桃市府勒令4棟生產全停工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。