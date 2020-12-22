月繳騙躉繳... 郵局員工詐6億保費獨賠5千萬

瑞芳郵局張姓女業務員銷售6年期月繳保單，勸說保戶一次繳清，共收6億多保費卻存入私人帳戶，再代保戶逐月繳費。東窗事發後中華郵政與保戶解約，並向張女提告求償5千萬元。基隆地院認為中華郵政商譽受損且被金管會裁罰，判張女如數賠償；中華郵政認為為張女提供帳戶的8名親友也應連帶賠償，但高等法院今駁回。

中華郵政提告指出，郵政簡易人壽保費均分期繳納，張女自2009年起向保戶佯稱，只要一次繳清6年保費，可享年利率4%優惠，成交後張女變造保單金額及繳費日期，手寫「躉繳」字樣交給保戶存證。

中華郵政清查張女累計向保戶收取6億2千多萬元保費，除第一期月繳保費存入保戶郵局帳戶，其餘全數存入張女及向丈夫等8名親人借用的帳戶，作為投資及周轉之用。張女為免犯行曝光，會按月替保戶繳保費，直到前年有人向警方檢舉事情才爆發；基隆地院刑事庭依銀行法判她10年徒刑，案件上訴高院中。

中華郵政清查張女招攬保單共887張，收受保費超過6億2千萬元。案發後張女未交出保費，保戶也不願再繳交保費，中華郵政與保戶協議退還已繳保費及利息，扣除張女代繳保費3億7千多萬元，損失超過2億元。

張女辯稱，郵局保單利率不如其他公司美元保單有4%，為衝業績才會以這種方式行銷，但成交後都按期代客戶繳費。她說，收取客戶一次繳清保費，是她與保戶間的問題，與中華郵政無關，如公司不和保戶協商解除或終止合約，損害無從產生。

基隆地院民事庭認為張女擅自收取躉繳保費，案發後中華郵政商譽受影響，且被金管會裁罰，應由張女賠償。

高等法院認為，大姑林魏寶珠並未申設帳戶給張美華使用，張美華的丈夫魏富貴等7人雖出借帳戶，但不知她的使用目的；親友間借用帳戶的原因很多，不是都用於不法，中華郵政請求林魏寶珠等8人連帶賠償5千萬本息，無理。