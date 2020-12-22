活活打死年邁母親！女碩士患思覺失調症判關16年定讞

林姓留美女碩士患有思覺失調症，懷疑母親拿走她的刑事訴狀、施咒，徒手及持棍棒活活打死母親，一審依傷害直系血親尊親屬致死罪判18年徒刑，二審改依殺害直系血親尊親屬罪判16年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林女患有思覺失調症，出現幻聽、妄想等症狀，但母親為了形象，不讓她就醫，而她也和母親長期相處不睦；2019年3月1日林女懷疑母親拿走她3分刑事告訴狀，又認為母親將4張百元紙鈔放在果醬玻璃罐內詛咒她死亡，先打電話向外出的母親恫嚇「你要是不把訴狀交出來，你回家我會拿把刀把你給殺了」，再把果醬玻璃罐敲破成碎片撒滿母親臥室。

待母親返家後，林女徒手推拉母親、拉扯頭髮，不顧母親求償，更持刀架住母親脖子，而林母躲回房間被玻璃碎片割傷腳底；林女一度離家到精舍找師父談話，回家怒氣難消，腳踹母親，又持棍棒猛力毆打母親背部，見母親倒地不起也不報警，還下樓倒垃圾，2小時後返家見母親失去呼吸心跳才打119。林女向警方謊稱母親疑在外遭毆打，但說詞一一被相監視器、解剖報告等證據揭穿。