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不喜店家煮滷味有味 他罵一句「王八蛋」判賠3千元
屏東一名楊姓男子，因不滿住家附近的滷味店家營業時所產生的氣味，便與該店何姓負責人發生口角，過程中，楊男朝何男辱罵「王八蛋」等語。事後何男提告公然侮辱，楊也在偵查期間坦承辱罵行為，屏東地方法院簡易判決，將楊男依公然侮辱罪，判賠3000元，可服勞役。
判決指出，居住在屏東市的楊男，因不滿住家附近的滷味店家營業時產生的氣味，便與該店的何姓負責人發生口角，過程中，楊朝何男辱罵「王八蛋」等語，事後何便向楊提告公然侮辱。
楊男在偵查期間，坦承辱罵行為，但何男還向警方表示，楊在同一時間，對他辱罵「幹你娘、臭機掰、臭你媽個逼」等語，但楊否認此事，何男也未提出證據佐證楊口出以上惡言，因此，只成立辱罵「王八蛋」的部分。
法院認為，楊男辱罵「王八蛋」損害何男的名譽，且兩人事後皆未達成和解，也未適度彌補損害。法院考量，楊男並無前科，素行良好，兼衡犯後態度、教育程度及家庭經濟狀況等，將楊男依公然侮辱罪，判賠3000元，可服勞役。
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