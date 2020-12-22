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王文洋兒臉書帳號被盜 學弟判拘15日確定

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼，郭被訴無故變更他人電磁紀錄罪，一審判拘役15日；郭上訴，今天被駁回，台北地院判郭判拘役15日、得易科罰金1萬5000元，本案確定。

王銓勵是王文洋、呂安妮的非婚生子，王文洋3年前安排王銓勵赴倫敦帝國學院就學，但王銓勵沒有報到，王文洋因為聯絡不到兒子，控告呂安妮妨害自由，之後撤告。

王銓勵與郭世楷在美國學校念書時，交情友好，台北地檢署指控，2017年9月起，郭開始連絡不上王，2019年1月涉嫌更改王的臉書、電子郵件密碼，王銓勵提告，郭被訴。

郭世楷曾告訴法官，想要幫王銓勵爭取完全的自由，卻讓自己陷入危機；法院曾安排調解，但王銓勵方面表示，郭占用帳號1年半，還幫王加別人為臉友，嚴重侵犯隱私權，要求償千萬，民事求償案現由民事法庭審理中。

隱私權

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