影／阻止女友接受酒測 高雄男踢中警員鼻梁

經營酒吧的牛姓女子今天凌晨涉嫌酒後開車，要載男友毛姓男子回家，途中遇警方攔檢，警方對牛女酒測，酒後的毛姓男子卻涉嫌撥開警方的酒測器，與員警爭喋不休。員警依妨害公務罪嫌逮捕他，遭他反抗，拉扯間，他涉嫌踢中張姓警員的鼻梁，全案由高雄市警局新興分局移送法辦。

據瞭解，今天凌晨5點多，毛姓男子（24歲）與牛姓女子（27歲）在高雄市新興區七賢一路某酒吧飲酒後，牛女涉嫌酒駕要載毛回家，經過新興區七賢一路、錦田路口，牛女因為開車沒開大燈，遇新興警分局中正三路派出所警車，警方追到七賢一路與民族路口攔下牛女的轎車，發覺牛女渾身酒氣，才要牛女下車接受酒測。

牛女同意接受警方酒測，在旁打電話的毛姓男子疑酒後情緒失控，將牛女拉開，並撥開張姓警員手中的酒測器，涉嫌阻擾警方對牛女酒測。

員警質問毛姓男子「你在幹什麼？」毛也馬上回警方說，「怎樣，怎樣嗎？」「你咬我啊！」警方上前要逮捕毛 男子，但毛不斷反抗，要掙脫警方壓制，拉扯間，他涉嫌踢中張姓警員的鼻梁。警方快打部隊趕抵，馬上逮捕毛，並將張姓警員送大同醫院治療，已無大礙。

警方逮捕毛姓男子，並對牛姓女子酒測，呼氣酒測值每公升0.47毫克，不但牛女涉公共危險罪嫌，毛也吃上妨害公務官司。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康