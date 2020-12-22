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她好心陪鄰居去洗腎 他以茄子回報被判重刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

黃男2年前由鄰居小鳳（化名）陪同他到醫院洗腎後，提供金錢給小鳳購買保力達藥酒、香菸等物，他趁她喝下藥酒後意識不清，趁機對她性侵得逞，經被害人提告，一審依乘機性交罪將他判刑3年2月，他不服提起上訴，二審認他上訴無理由，將全案駁回。可上訴三審。

黃男先於警詢中坦承，於案發當日洗腎完返回工寮後，曾用茄子放到小鳳下體；偵查中則否認有此行為，並稱是小鳳自己將茄子放入下體，他在旁邊看，沒有動手；一審再改稱「我看到她在工寮脫光衣服，是她自己做，我叫她不要這樣，我沒有看清楚她做什麼」，法官認定黃性侵犯行，予以判刑。

判決書指出，黃男與小鳳為相識多年鄰居，明知小鳳是中度精神障礙並領有身心障礙證明之人，亦欠缺健全性自主能力。2018年7月23日上午，黃先駕車搭載小鳳，由她陪同前往醫療院所洗腎後，提供零錢與小鳳購買保力達藥酒、香菸及檳榔等物。

同日下午4時，黃男與小鳳共同返回南投縣某處工寮後，他見小鳳飲用保力達藥酒，趁她飲酒後意識不清且為中度精神障礙之人，不知抗拒之狀況，性侵被害人得逞，小鳳返家告訴媽媽後報警處理。

一審依乘機性交罪將黃男判刑3年2月，黃男不服上訴二審，台中高分院以他迄今仍未與被害人達成和解，彌補所造成損害，認一審認事用法，俱無違誤，量刑亦屬妥適，將黃的上訴駁回。

黃男由鄰居小鳳陪同他到醫院洗腎後，趁她喝下藥酒意識不清，乘機對她性侵得逞，二審依乘機性交罪將他判刑3年2月。圖／本報資料照
黃男由鄰居小鳳陪同他到醫院洗腎後，趁她喝下藥酒意識不清，乘機對她性侵得逞，二審依乘機性交罪將他判刑3年2月。圖／本報資料照

洗腎 性侵

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