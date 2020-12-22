勞金局弊案 統一投信公司資深副總等4人移送北檢複訊

勞金局國內投資組前組長游迺文，涉嫌指示統一投信公司資深副總經理等闕志昌，利用公司資金進場大量買進遠百股票，讓寶佳資產公司執行長唐楚烈等人出脫持股套現獲利。台北地檢署昨搜索並拘提闕男等4人到案，今凌晨移送複訊，漏夜偵訊中。

統一投信公司是接受基金運用局全權委託的代操業者，游迺文利用他擁有管理、督導及考核等權限，違法不當指示闕，違背專業投資判斷，以公司接受全權委託代操的勞動基金資金，各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓唐、邱裕元順利出脫持股套現獲利。

全案偵辦至今，法院裁定游迺文、復華投信投資長邱明強、寶佳資產顧問邱裕元、復華投信基金經理人劉建賢、復華投信研究員陳周倫、寶佳資產公司執行長唐楚烈等五人收押禁見，陳周倫50萬元交保。

檢廉調查，寶佳資產2019年5月有意炒作遠東百貨股價，開始對外界宣稱有意成為遠百大股東；唐楚烈、邱裕元利用寶佳機構和名下的嘉源投資兩間公司，陸續以每股19元不等的價格買入上萬張遠百股票。

今年3月間，寶佳、嘉源持有遠百的12%股權，4月間，欲賣超出脫持股，不過，出售數量並不如預期，開始尋覓外部資金配合承接遠百股票，想利用勞動基金挹注操縱股價後倒貨。

檢廉發現，邱裕元找游協助承接出脫的遠百股票，游因而邀約邱明強等人，前往高檔私廚飲宴，飯局中商議買賣股票時機。今年7、8月間，游私自指示勞金局下單的券商，以勞動基金帳戶持續掛單，以每股24.75元大量買進遠百公司股票。

邱明強也指示劉建賢用同價格買進，聯手買入寶佳、嘉源出脫的上百張遠百股票，幫寶佳出脫持股、獲利。

檢廉從游與其他友人間LINE對話紀錄內容、勞金局內部錄音譯文、運用局經管基金投資國內股票及受益權證作業規範及遠百股票在該期間交易資料等，查出統一投信公司也涉案，昨發動第四波行動。