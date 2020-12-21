打電話大聲指董事長和人有一腿 妨害名譽代價出爐

曾姓男子在電話中大聲說陳姓男子與人有一腿，台南地院判賠6萬元。圖／本報資料照片

曾姓男子在電話中大聲指擔任董事長的陳姓男子和某人有一腿，遭陳姓男子控告妨害名譽及求償，台南地院判曾男拘役10日確定，民事部分判賠6萬元，說錯一句話代價不小。

在某公司擔任總監的曾姓男子被控今年3月間在公司內打電話給陳姓男子時，大聲對著陳姓男子說，某人指陳和公司內另名幹部有一腿，因為現場有員工，以致大家都知道這件事，陳姓男子認為他是公司董事長，此番話已損害都他的名譽，控告對方妨害名譽並附帶請求賠償50萬元。

台南地院一審判曾姓男子拘役10日，可易科罰金，以1千元折算1日，曾不服，提上訴遭駁回確定。民事賠償部分，雖然曾辯稱事出有因，電話中討論的細節是起因於陳姓男子，因現場員工確實聽到曾姓男子大聲說陳和陳女有一腿，法官認為，已造成陳男名譽受損，且兩人都有高學歷，判曾男應賠償6萬元，還可上訴。