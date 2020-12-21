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勞動基金弊案檢廉第4波搜索 統一投信資深副總遭傳喚

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勞動基金炒股遭羈押 寶佳唐楚烈等4人抗告遭駁

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台北地檢署偵辦勞動基金炒股案，本月11日聲押禁見復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢、寶佳資產公司執行長唐楚烈、寶佳資產顧問邱裕元4人獲准；唐等人抗告，高等法院今裁定駁回。

檢廉專案小組偵查，寶佳資產2019年5月有意炒作遠東百貨股價，對外界宣稱有意成為遠百大股東；唐楚烈、邱裕元趁勢利用寶佳機構和名下的嘉源投資2公司，陸續以每股19元不等的價格買入上萬張遠百股票。

檢廉蒐證，今年3月間，寶佳、嘉源持有遠百12%股權，4月間欲賣超出脫持股，不過，出售數量不如預期。邱裕元找上已遭羈押禁見的勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文，要求游協助承接出脫的遠百股票；游邀邱明強等人在復興南路的「馥邑隱廚」等高檔私廚飲宴，再於飯局中商議買賣股票時機，餐費由唐楚烈報帳。

今年7、8月間，游迺文繞過勞金局交易員，要求特定券商以每股24.75元大量買進遠百股票，邱明強也指示劉建賢用同價格買進，聯手買入寶佳、嘉源出脫的上百張遠百股票，進而順利幫寶佳出脫持股、獲利了結。

高等法院裁定指出，檢察官依法簽發拘票、載明法定事項逕行拘提，合乎拘提令狀原則，且被告等人中除確實有人在案件曝光後刪除LINE對話紀錄的情形，也有人在案發前、復華公司停止買賣遠百公司股票後，有疑似另製作股票分析報告書的舉動。

高院表示，依檢察官提出相關證人的證述、被告等自承的部分事實、及與共犯游迺文間和與其他友人間的LINE對話紀錄內容、勞動基金運用局的內部錄音譯文、運用局經管基金投資國內股票、受益權證作業規範及遠百股票在這段期間的交易資料等事證，可見被告可能涉案。從遊迺文和被告的LINE對話中提到「隨他去來回」、「換別人有壓力了…」、「那你就快手快腳囉」、「勢要作出來才像來真的」，高院認為罪嫌重大。

現今通訊軟體盛行，共犯或證人間勾串的風險增高，高院認為羈押並禁止接見通信是目前防免串證的唯一手段，無法用具保、責付或限制住居等方式替代，因此駁回抗告。

寶佳資產公司執行長唐楚烈。圖／本報資料照片
寶佳資產公司執行長唐楚烈。圖／本報資料照片
復華投信投資長邱明強。圖／本報資料照片
復華投信投資長邱明強。圖／本報資料照片

LINE 檢察官 勞動部 勞動基金

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