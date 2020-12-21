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傅崐萁今移自強外役監 符合規定可調整返家會客時間
無黨籍立委傅崐萁因炒作凱聚等股票，被判2年10月，今天下午3點多移監至自強外役監，預計會與新收的收容人一起住在大房間，有獨立床位。獄方表示，傅崐萁吃素，晚餐為素火腿、豆干、芥藍菜及紫菜蛋花湯，今天精神狀況不錯。未來傅會分發至作業組，只要符合規定可調整返家及會客時間。
傅崐萁在1997至1998年間，炒作凱聚、長億及華隆等公司股票，被判2年10月定讞，於今年5月低調入監，傅崐萁向法院聲請與前罪合併刑期，刑期縮短為2年9月，若服刑超過一半就可申請假釋，預計最快明年10月就可申請假釋。
自強外役監收容表現良好的受刑人，受刑人還有周休二日，與獄方約定返監時間還可返家探親，甚至提供家人與受刑人同住的套房，自由度比一般監所多。
自強外役監副典獄長黃坤芳指出，自強外役監採自由報名，經過遴選委員會通過後才會移監，傅崐萁大概是今天下午3點多到，把該做的檢查跟宣導完成後，跟新收的收容人一起住在可容納2、30人的大房間，每個人都有獨立床位上下舖。
外役監為了讓收容人提早適應社會，有不同的「工作」，要養牛雞鴨、種菜及石雕班等，黃坤芳說，新進收容人考核期間1個月，會依照條件綜合研判，分發到不同作業組，傅崐萁也不例外。
黃坤芳表示，自強外役監沒有特別管制，要看書看報紙都可以，不主動提供，若有特別的需求，只要在法律規定內，獄方會依照刑期考核，傅崐萁最快3個月可返家探親；探視時間40個小時，大約是2天2夜左右，至於會客部分，若要增加或彈性調整，由傅崐萁申請後，只要依照矯正署規定就會通過。
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