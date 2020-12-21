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未繳交通罰單祖厝遭法拍 男子爭回房子自訴3官員觸法
男子陳青旭因欠繳1萬8千元交通違規罰單，致三層樓的透天祖厝遭法拍，歷經行政執行署撤銷宜蘭分署法拍後，陳繳清罰鍰，不料，陳日前自訴執行署副署長陳盈錦等官員涉販妨害名譽等罪。士林地院今開庭，僅陳青旭出庭確認自訴法條。陳盈錦今則回應，尊重民眾提出自訴，全案過程均依職權合法調查，無不法情事。
士林地院今開庭，陳青旭自訴執行署副署長陳盈錦、宜蘭分署書記官、基隆監理站專員3人，涉犯偽造文書罪、妨害名譽等罪，以及違法個人資料保護法。律師也向法院聲請調閱監察院有關陳青旭的報告書，用以作為全案自訴事實。法官諭知全案移由審理庭審理。
陳青旭庭後指出，執行署主張他欠5萬多元健保費和年度稅金，但實際上已繳完全數費用，欠緩為零，卻遭虛指欠款又被洩漏個資，憤而提出自訴。
陳積欠罰單導致市價2百多萬的祖厝遭宜蘭分署查封並法拍，提出聲明異議尋求救濟，全案重新調查發現，原本1層樓木造房已滅失，現有3層樓屬於違建，無法辦理移轉登記，查封筆錄及測量筆錄不周延，宜蘭分署撤銷拍賣程序，回復至查封狀態，遭拍賣的透天厝則退款給原拍定人，也撤銷其所有權移轉登記，陳在今年5月26日底繳清罰單。
身為機關發言人的陳盈錦今表示，不清楚陳青旭自訴目的，但對此表示尊重；目前所知有關涉偽造文書指的是宜蘭分署查封貼封條照片，當時有拍照存擋但書記官遺忘附上，事後全案調查時才補上，並無偽造情事。
陳盈錦指出，關於妨害名譽和個資法部分則是，當初陳聲稱僅有2張罰單為何就要執行，經宜蘭分署調查發現陳欠繳多個公家機關的罰單、健保費及稅金等，當時共有71件，此「背景說明」依照職權合法調查，且為事實非不實訊息。
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