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傅崐萁炒股判2年10月入獄 今移花蓮自強外役監服刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

傅崐萁。圖／聯合報系資料照
傅崐萁。圖／聯合報系資料照

花蓮縣立委傅崐萁因炒股案判刑2年10月定讞，今年5月25日發監花蓮監獄執行，傅執行累進處遇達標，日前申請去外役監服刑獲准，今天下午移監花蓮縣光復鄉自強外役監，傅預計最快明年10月可以申請假釋。

依矯正署遴選受刑人赴外役監服刑標準，包括「有悛悔實據且身心健康者」、「服有期徒刑超過2個月以上者」、「累進處遇到一定分數者」均有資格申請。

外役監沒有高聳圍牆，舍房如同民宅，管理屬於低密度型，受刑人可以周休2日，國定假日還可以返家；總統府前副秘書長陳哲男、民進黨大老吳乃仁、金管會前委員林忠正、前行政院秘書長林益世、太電前董事長孫道存、幸福人壽前董事長鄧文聰等政商名流，都曾待過外役監。

受刑人 行政院 傅崐萁

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