衝動釀悲劇！父為救罹癌次子背債 又為還債誤害死長子

新北市中和一名徐姓男子今年2月酒後與妻爭吵，一時衝動，竟縱火燒房子，結果因屋內堆放大量易燃物品，火勢一發不可收拾，造成兒子嗆死、妻子毀容悲劇，今天被新北地院依殺人罪判刑13年。可上訴。

檢警調查，徐男（59歲）積欠友人債務，用錢孔急，今年2月23日開口跟妻子借錢時，但因為爛醉被對方拒絕。事後，他與妻子大吵一架，揚言「信不信我燒了房子」，不久就在客廳點燃塑膠袋縱火。

由於徐男從事木工、徐妻從事資源回收的關係，家中堆放了不少松香油、去漬油空罐，以及塑膠袋、寶特瓶和紙板等易燃物品，導致火勢在短時間內迅速延燒；徐男兒子因逃生不及，又吸入大量碳粒造成熱窒息，最後呼吸衰竭死亡。徐妻雖然順利逃生，但臉部也有二度灼傷（傷害未據告訴）。

審理時，徐男坦承不諱，供稱是酒後控制力下降，衝動犯案，犯後也對自己行為感到非常懊悔。

法院調查，徐男原本有2個兒子，次子前幾年因癌症過世，他為了支付次子的醫療費和喪葬費而欠下債務，當天原本是要跟妻子商量用房屋抵債，被拒才會犯下本案。