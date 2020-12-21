改裝轎車行跡可疑 高市警當街拔槍逮毒品通緝犯

高市新興警分局警網今天在中正、錦田路口發現改裝排氣管黑色轎車，經查詢車號發現車主竟是毒品通緝犯賴姓男子；但賴男拒不下車，經員警拔槍喝令這才開門遭上銬就範。

高雄市政府警察局新興分局中正三路派出所員警下午2時13分執行巡邏勤務時，在中正、錦田路口發現這輛改裝排氣管的黑色自小客車正要左轉。由於自小客車形跡可疑，員警查詢車牌資料，赫見車主竟是毒品通緝犯。

不過，開車的25歲賴男遲遲不願下車，兩名員警攔下車輛後不得已拔槍要他就範，現場僵持近1分鐘後，賴男終於開門接受調查，同車的兩名女性也驚魂未定。不過，車上未搜出違禁物品，全案訊後移送高雄地檢署執行。

警方初步調查，賴男因毒品案遭判刑確定，但因他未到案執行，上個月被通緝。賴男警訊供稱沒收到到案通知，根本不知道遭通緝，警方對他說法存疑，仍待進一步釐清。