女子疑酒醉亂拉別人車門 新北警將通知到案說明
一名疑似醉酒女子昨天晚間走在新北市新店區中央路上，竟猛拉停等紅綠燈的汽車門把手還拍窗，嚇得車內民眾趕緊報警。目前警方正調閱監視器釐清女子身分，將通知到案說明。
有民眾在臉書（Facebook）社團發文，指自己和家人20日晚間8時許開車行經新店區中央路的宜家家居（IKEA）前路段，停等紅綠燈時，突有一名陌生女子猛拉車門把手和拍打車窗，喇叭示警也無效，幸好設定一開車就鎖門，否則孩子恐被抱走，呼籲民眾務必鎖好車門。
新北市新店警分局今天表示，獲報後已調閱監視器追查，發現該陌生女子著灰色服裝，疑似酒醉行走於馬路旁，欲拉停等紅綠燈車輛的車門。
警方表示，將儘速確認女子身分並通知到案說明，另聯繫報案人前來指認，以及詢明是否提出相關告訴以利成案偵辦。
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