台南女護理師昏迷拔管 母哭訴：酒駕刑責應加重

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師，1日在安南區國立台灣歷史博物館前遭酒駕撞擊命危，家屬今天上午決定拔管，一臉悲傷的鐘母說，希望政府加重酒駕刑責，莫讓民眾無辜受害。

鐘姓女護理師1日凌晨在安南區台灣歷史博物館前長和路上遭酒駕的22歲溫姓男子撞成重傷，經送安南醫院搶救，歷經2次腦部手術，昏迷指數始終維持在3，未清醒過來，家屬和醫院協調，今天上午11時10分拔管，再送回歸仁區家中。

鐘母表示，女兒第2次腦部手術後引發敗血症，病情比植物人還差，她不忍女兒再受苦，只好忍痛接受拔管。

鐘母說，她知道一名20多歲年輕人酒駕肇事後很怕很後悔，但喝酒就不該開車，政府對酒駕刑責應該要再加重，不然酒駕的人還是不怕，受傷害的都是別人。

鐘女的弟弟也說，姐姐好不容易護專畢業，上班1年，21歲的人生才剛開始，卻發生這種事，讓他實在很不捨。

至於台南市政府社會局勸募的善款，目前已達新台幣265萬餘元，鐘家請大家不用再捐了。市議員林燕祝表示，已請社會局著手撥款作業。

鐘女住院的醫療費用初估18萬元，安南醫院已承諾全數吸收。

台南市警局第三分局分局長方國璽表示，鐘姓女護理師拔管後送回家中，警方已報請台南地檢署相驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康