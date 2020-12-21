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騎單車三小時嫌遠...男偷機車騎回家 茄苳公廟前落網

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

蕭姓男子去年11月陪陳姓友人從彰化騎單車到雲林麥寮工業區應試找工作，由於二人騎了三個多小時，蕭男嫌遠，回程就偷路旁機車騎回彰化，半個月後在埔心鄉茄苳公廟前被警察攔查發現是贓車，彰化地方法院依竊盜罪將他判刑3月。圖／資料照
蕭姓男子去年11月陪陳姓友人從彰化騎單車到雲林麥寮工業區應試找工作，由於二人騎了三個多小時，蕭男嫌遠，回程就偷路旁機車騎回彰化，半個月後在埔心鄉茄苳公廟前被警察攔查發現是贓車，彰化地方法院依竊盜罪將他判刑3月。圖／資料照
蕭姓男子去年11月陪陳姓友人從彰化騎單車到雲林麥寮工業區應試找工作，由於二人騎了三個多小時，蕭男嫌遠，回程就偷路旁機車騎回彰化，半個月後在埔心鄉茄苳公廟前被警察攔查發現是贓車，蕭男還推給陳男說是陳男偷的，彰化地方法院依竊盜罪將他判刑3月。

判決書指出，蕭男（40歲）是去年11月18日中午在雲林縣麥寮鄉六輕工業 區防汛道路旁以自備鑰匙開啟林姓被害人的機車偷走，同年12月4日下午他騎機車行經埔心鄉平和路茄苳公廟前，被巡邏員警發現他騎的是贓車，而攔查送辦，但蕭男卻辯稱是友人陳男拿他鑰匙把車偷回來。

陳男喊冤說，去年11月蕭男陪他從彰化騎單車去雲林麥寮工業區找工作應試，他們從早上6 、7點就出發騎到10點才到達，途中蕭男即喊累，說他快撐不下去，就想偷機車。陳男勸蕭男不要偷，蕭男還拿出身上鑰匙，說可以用這把鑰匙偷機車。

考完後，兩人回程途中遇到朋友，騎機車的朋友說可以載他們倆回家，但陳男想到他們還得把單車騎回去，尤其蕭男的單車還是向朋友借的，陳男即拒絕讓朋友載。

陳男說，蕭男回程一直發牢騷，說要偷機車騎回去比較快，後來蕭男果真在路旁一處停車場用鑰匙挖一部機車鑰匙孔，陳男說他看旁邊都是攝影機，嚇到把單車先騎的遠遠的，但沒多久，蕭男就打開機車鎖，把車騎到陳男旁邊，很兇的叫他上車，載陳男回彰化，兩人單車也丟在路邊。

蕭男雖否認竊車，但前後供詞不一，又說陳男是拿他鑰匙竊車，但警方找到贓車時，是蕭男在騎，認為蕭男是推諉之詞，陳男供詞較可信，依竊盜罪將他判刑3月，可上訴。

單車 贓車

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