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假網戀多國女投資詐欺 刑事局逮17嫌送辦

中央社 / 台北21日電

刑事局破獲以郭男為首的跨境假交友投資詐欺機房，集團成員利用網路交友軟體鎖定異鄉生活單身女子，建立感情後再慫恿投資，初估上百人被害、財損約新台幣5000萬元，逮17嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊第二隊副大隊長何明賢表示，10月中旬接獲數名在國外工作或遊學的女性國人報案。

經查發現，此案受害者眾多，並自行在網路上組成被害者聯盟互通有無，不乏多名其他國家女子遭同樣手法誘騙。

刑事局隨即報請台中地檢署檢察官黃勝裕指揮偵辦，並與台中市警察局刑事警察大隊偵三隊、和平分局、第六分局、台北市警察局刑事警察大隊科技偵查隊、新北市警察局永和分局、三重分局共組專案小組偵辦。

專案小組透過165反詐騙諮詢平台資料庫進行分析，經連日跟監埋伏，確認此跨境假交友投資詐欺機房藏匿於台中市西屯區七期的百坪商辦大樓內，以月費15萬元承租作為據點，主嫌42歲郭男因投資失利、心存報復，便以月薪3萬元招募其他成員行騙。

集團成員先從網路上取得大量外型俊俏男性照片，甚至有網路歌手肖像在內，再於網路社群及通訊軟體註冊假帳號，包括臉書、IG、Tinder和探探等多個交友軟體，隨機鎖定離鄉背井在異地生活的單身女子，利用視訊和翻譯軟體大談網路戀愛，建立感情基礎後再慫恿被害人匯款至澳洲、香港的銀行帳戶，小額投資地下黃金期貨平台。

被害人起初投資都有獲利回饋，集團成員隨後再誘使其投入更多資金挹注，甚至聲稱可幫忙被害人出錢投資，由集團幕後假造入金平台投資金額以博取更多信任，當被害者被榨乾錢財後，又營造投資失利崩盤情狀，集團成員偽扮同受其害而要求被害人籌錢再一起「拚回來」，使得許多被害者最後負債累累。

初估此集團行騙半年餘，已有上百人被害，多為20至30歲左右，包括散布在澳洲、英國、法國、日本、加拿大等地的台灣女性，以及越南、中國、瑞典、馬來西亞、緬甸、菲律賓等國籍女子在內，總財損金額約5000萬元。

其中，單一被害金額最高者為一名越南籍女性，財損約700多萬元；另一名在澳洲打工度假的被害女子接受媒體訪問時說，集團成員誘騙投資時，除了真人視訊外，初期也會出金博取信任，自己因此數月便財損上百萬元。

專案小組經長期追查，見時機成熟於12月15日持搜索票拘捕包括郭男在內等17名現行犯（14男3女）到案，並起獲行騙電腦主機17台、筆記型電腦1台、網路分享器2台、數據機1台及手機41支等不法贓證物。

全案依違反組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，訊後由檢察官向法院聲請郭男羈押禁見獲准。

警察 詐欺

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