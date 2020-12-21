快訊

虎科情侶招魂擲40次無回應 男家屬代向女方道歉才聖筊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子改裝夾娃娃機遭判拘役40天 不滿提上訴結局逆轉

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市洪姓夾娃娃機業者因在機台取物洞口架設筷子，被依違反電子遊戲場業管理條例判處拘役40天，上訴後結局逆轉。非當事夾娃娃機台。圖／聯合報系資料照片
高雄市洪姓夾娃娃機業者因在機台取物洞口架設筷子，被依違反電子遊戲場業管理條例判處拘役40天，上訴後結局逆轉。非當事夾娃娃機台。圖／聯合報系資料照片

高雄市洪姓業者去年5月底被警方發現在1台夾娃娃機取物洞口架設筷子，遭依違反電子遊戲場業管理條例非法營業罪，處拘役40天，洪男不服上訴，稱該機台當時委託友人管理，自己並不知情，橋頭地院審理後認為，沒有其他證據證實洪男直接或間接指示友人犯案，認定原判決撤銷，改判洪男無罪，可上訴。

判決指出，洪男在1台夾娃娃機取物洞口上方架設木製筷子，縮小掉落口面積，影響取物可能性，且在還沒向經濟部重新取得電子遊戲場業營業級別證前，去年4月起擺放在「選物販賣機二代」店內營業，夾中者可兌換價值70元的「人偶公仔」，並張貼保證取物金額690元告示，後被轄區員警查獲，認定洪男涉違反未經許可經營電子遊戲場業罪嫌。

審理時，洪男辯稱，他經營的是選物販賣機店，並非電子遊戲場，且該店管理業務當時委由梁姓友人處理，梁男因該機台擋板破裂，才自行以木筷替代，但不影響原本機台設計及保證取物功能，梁男改裝後沒有告知，洪男直到接獲員警通知才知道此事。

法院審酌，洪男雖有委託梁男處理店面清潔維護、機台故障維修等事宜，可預見梁男以正規方式排除機台故障等問題，但難以認定洪男有指示或授權梁男改裝機台，甚至可能涉及未領有電子遊戲機營業級別證，卻經營電子遊戲場業疑慮，也無證據證明洪男同意梁男以筷子代替擋板方式修復機台。

法院認為，根據檢察官所舉的證據及調查結果，無法認定洪男有直接或間接故意涉嫌未經許可經營電子遊戲場業一事，因此不能證明洪男犯罪，依法應為無罪，原審判決恐有疑慮，洪男因不知情提起上訴否認犯罪為有理由，應撤銷原判決，改判洪男無罪。全案可上訴。

夾娃娃機 修復

延伸閱讀

涉開超量麻黃助病患減重致死 疏失中醫判刑定讞

川普再向最高院提上訴 力圖翻轉選舉

103公斤男子每天吃15顆減肥藥猝死 減重名醫遭判刑定讞

村長肉身阻擋太陽能施工 遭屏東地院判拘役20天

相關新聞

中市出現問路狼！少男及男童遭性騷擾

台中市民盧姓男子，7月22日下午在大里區佯裝向13歲少男問路而攀談，伸手觸摸少男腰部、臀部、大腿等隱私部位，隔了1小時後...

男子改裝夾娃娃機遭判拘役40天 不滿提上訴結局逆轉

高雄市洪姓業者去年5月底被警方發現在1台夾娃娃機取物洞口架設筷子，遭依違反電子遊戲場業管理條例非法營業罪，處拘役40天，...

弒母主張精神喪失盼無罪 法院判7年半理由出爐

新北市一名罹患躁鬱症的王姓男子，今年2月疑似病發出現幻聽，失手掐死年近8旬的老母，等回過神才發現鑄下大錯自首，經新北地院...

頂呱呱炸物員工改收銀 出錯被開高院：解僱不合法

在「頂呱呱」昆陽店炸物近4年的李姓員工，被命支援收銀檯，因1天漏開6次、共743元的發票，公司稱影響商譽而「懲罰性解僱」...

男子幻聽「讓她一路好走」 他失手弒母判刑7年6月

新北市一名罹患憂鬱症的王姓男子，今年2月疑似病發出現幻聽，失手掐死年近8旬的老母，等回過神才發現鑄下大錯自首，今天被新北...

醉漢持玩具槍大鬧派出所 槍口對準警員頭部被起訴

45歲張姓男子，今年10月間疑似酒後持玩具槍，大搖大擺走進南港警分局同德派出所，舉起玩具槍對準備勤的王姓警員，隨後張轉身...

女護理師今去世捐款未至 社會局：今完成撥款手續

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師本月1日凌晨從醫院下班，騎車返家途中，遭到20歲溫姓男子酒駕汽車撞上，頭部受到重創，今...

國寶集團總裁、人壽前董座 涉收上億回扣遭訴

國寶集團總裁朱國榮與國寶人壽董事長葉佳瑛，被控於2012年初透過人頭高價購買零息債券，收取1億新台幣回扣；為符合金管會增...

他賣毒咖啡包賺100元 換來坐牢7年3個月

嘉義王姓男子日前被警方查獲，以800元販售2包毒咖啡包給他人，王雖辯稱每包成本350元，2包僅賺100元，並無營利意圖、...

炒作松崗公司股票獲利1.2億元 國寶集團總裁朱國榮遭訴

國寶集團總裁朱國榮被控於2018年炒作松崗資產管理公司（6240）股價，由28.5元拉抬至53元，獲利1.2億元；同時股...

指鄰家有髒空氣害長瘤 他敲牆回擊被罰1000元

台北市鍾姓男子被鄰居檢舉夜間製造噪音，警方依社會秩序維護法裁罰他1000元。鍾異議，稱鄰居以電風扇向排水管吹氣害他長瘤，...

不爽挨罵「吃軟飯」 久病男12刀殺死父親判關20年

高雄市蘇姓男子接手經營家中公司失敗，又患有僵直性脊椎炎，認為無法勝任外面工作，留在家幫忙當保母的妻子；他3年前被父親罵「...

熱門新聞

旭富全廠燒毀無法生產 大火延燒他廠恐明天才滅得了

太扯！全台低溫父穿超暖帶2歲兒包尿布裸身散步 網友怒了

旭富火警 估帳務財損8億元、重建時間逾半年

UBA虎尾科大隊長抱憾畢業 半年後載學妹女友車禍雙亡

旭富產線全毀重建需6個月 明年首季6億訂單泡湯

旭富製藥廠區中午再爆炸 警義消居民再驚恐走避

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。