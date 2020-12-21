男子改裝夾娃娃機遭判拘役40天 不滿提上訴結局逆轉

高雄市洪姓夾娃娃機業者因在機台取物洞口架設筷子，被依違反電子遊戲場業管理條例判處拘役40天，上訴後結局逆轉。非當事夾娃娃機台。圖／聯合報系資料照片

高雄市洪姓業者去年5月底被警方發現在1台夾娃娃機取物洞口架設筷子，遭依違反電子遊戲場業管理條例非法營業罪，處拘役40天，洪男不服上訴，稱該機台當時委託友人管理，自己並不知情，橋頭地院審理後認為，沒有其他證據證實洪男直接或間接指示友人犯案，認定原判決撤銷，改判洪男無罪，可上訴。

判決指出，洪男在1台夾娃娃機取物洞口上方架設木製筷子，縮小掉落口面積，影響取物可能性，且在還沒向經濟部重新取得電子遊戲場業營業級別證前，去年4月起擺放在「選物販賣機二代」店內營業，夾中者可兌換價值70元的「人偶公仔」，並張貼保證取物金額690元告示，後被轄區員警查獲，認定洪男涉違反未經許可經營電子遊戲場業罪嫌。

審理時，洪男辯稱，他經營的是選物販賣機店，並非電子遊戲場，且該店管理業務當時委由梁姓友人處理，梁男因該機台擋板破裂，才自行以木筷替代，但不影響原本機台設計及保證取物功能，梁男改裝後沒有告知，洪男直到接獲員警通知才知道此事。

法院審酌，洪男雖有委託梁男處理店面清潔維護、機台故障維修等事宜，可預見梁男以正規方式排除機台故障等問題，但難以認定洪男有指示或授權梁男改裝機台，甚至可能涉及未領有電子遊戲機營業級別證，卻經營電子遊戲場業疑慮，也無證據證明洪男同意梁男以筷子代替擋板方式修復機台。

法院認為，根據檢察官所舉的證據及調查結果，無法認定洪男有直接或間接故意涉嫌未經許可經營電子遊戲場業一事，因此不能證明洪男犯罪，依法應為無罪，原審判決恐有疑慮，洪男因不知情提起上訴否認犯罪為有理由，應撤銷原判決，改判洪男無罪。全案可上訴。