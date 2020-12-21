弒母主張精神喪失盼無罪 法院判7年半理由出爐

新北市一名罹患躁鬱症的王姓男子，今年2月疑似病發出現幻聽，失手掐死年近8旬的老母，等回過神才發現鑄下大錯自首，經新北地院審理，今天被依殺害直系血親尊親屬罪判刑7年6月，執行前應入相當處所監護5年。示意圖／Ingimage

新北市一名罹患躁鬱症的王姓男子，今年2月疑似病發出現幻聽，失手掐死年近8旬的老母，等回過神才發現鑄下大錯自首，經新北地院審理，今天被依殺害直系血親尊親屬罪判刑7年6月，執行前應入相當處所監護5年。可上訴。

判決指出，王男（50歲）罹患第一型雙性情緒障礙症（俗稱躁鬱症），因未按時服藥，導致辨識行為違法能力降低，2月28日上午出現幻聽要他殺害其母。他起床後，見其母行經走廊，即徒手毆打並掐住其母脖子，釀成人倫悲劇，回神發現自己鑄下大錯，即向警方自首。

審理時，王男及律師主張犯案是受精神疾病影響，爭取無罪宣判，而醫院鑑定報告顯示他案發時精神喪失，但說法未被採信。

法院調查，王男在案發前可自行外出提領現金，使用手機各項軟體，犯案時也知道選擇人體重要部位攻擊，且犯案後也能報案並尋求醫療救護，其辨識違法及控制能力應沒有完全喪失。

此外，醫院鑑定報告雖然指王男已達精神喪失程度，但鑑定報告未審酌王男案發前數小時和報案時的狀況，其他內容又未能清楚說明「精神喪失」和「辨識行為違法能力顯著降低」，因此法院未採納報告結果。

法院認為，王男未能克盡孝道弒母，對社會秩序產生嚴重危害，但念在罹患精神疾病多年，未能善加控制才導致人倫悲劇，最後依其犯罪動機、犯後態度和自首情形量刑。

宣判後，法院針對繼續羈押與否詢問王男和檢察官意見。王男希望交保，稱自己在外接受治療，也能穩定病情，但檢方認為王男若離開看守所監控，服藥恐會有變數，難保不會再犯，建請法院繼續羈押；法院詢問完兩造意見後，裁定候核辦。