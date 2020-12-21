頂呱呱炸物員工改收銀 出錯被開高院：解僱不合法

在「頂呱呱」昆陽店炸物近4年的李姓員工，被命支援收銀檯，因1天漏開6次、共743元的發票，公司稱影響商譽而「懲罰性解僱」。李認為公司未提供充足的教育訓練、也沒派人協助，解僱違反最後手段性，提確認僱傭關係存在訴訟。李一審敗訴，台灣高等法院認為他不是故意犯錯，解僱不符勞基法「情節重大」要件，判僱傭關係存在。

李姓男子從2015年6月即在頂呱呱上班，擔任昆陽店內場人員，負責製作炸物和其他商品，月薪3萬300元。

因昆陽店收銀人手不足，去年3月間李偶爾被叫去協助結帳，但去年3月21日公司接到客訴，指門市沒主動開發票。經調閱監視器，發現李在當天中午起，共有6次漏開發票情事，短開發票金額從25元至288元不等，總計743元。

頂呱呱聲稱因李漏報、短報營業收入，將面臨主管稽徵機關裁處5倍以下罰鍰、停止營業等處分，商譽也損失。此外，頂呱呱也指李在3月21日傍晚5點多擅自打開收銀機、拿錢給餐點外送員，也算是「侵占公款」。

李姓男子表示，公司沒有足夠的教育訓練，他對結帳流程根本不熟悉，他也是看了監視器才知道有漏、短開發票的行為，而且他交給外送員的現金也已經補回，沒有侵占。

高等法院審理認為，頂呱呱曾控告李姓員工侵占罪，士林地檢署偵查後處分不起訴，而從監視器畫面也顯示李在結帳時，收到的錢都放到收銀機台內，沒有將款項據為己有。高院認為，李雖然沒依正確程序開發票，但頂呱呱也無法證明他是故意短、漏開，且依照「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」等規定，短開743元僅限於單一工作日，金額甚微，不會對頂呱呱有稅務不利益，難說「情節重大」。