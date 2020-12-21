頂呱呱炸物員工改收銀 出錯被開高院：解僱不合法
在「頂呱呱」昆陽店炸物近4年的李姓員工，被命支援收銀檯，因1天漏開6次、共743元的發票，公司稱影響商譽而「懲罰性解僱」。李認為公司未提供充足的教育訓練、也沒派人協助，解僱違反最後手段性，提確認僱傭關係存在訴訟。李一審敗訴，台灣高等法院認為他不是故意犯錯，解僱不符勞基法「情節重大」要件，判僱傭關係存在。
李姓男子從2015年6月即在頂呱呱上班，擔任昆陽店內場人員，負責製作炸物和其他商品，月薪3萬300元。
因昆陽店收銀人手不足，去年3月間李偶爾被叫去協助結帳，但去年3月21日公司接到客訴，指門市沒主動開發票。經調閱監視器，發現李在當天中午起，共有6次漏開發票情事，短開發票金額從25元至288元不等，總計743元。
頂呱呱聲稱因李漏報、短報營業收入，將面臨主管稽徵機關裁處5倍以下罰鍰、停止營業等處分，商譽也損失。此外，頂呱呱也指李在3月21日傍晚5點多擅自打開收銀機、拿錢給餐點外送員，也算是「侵占公款」。
李姓男子表示，公司沒有足夠的教育訓練，他對結帳流程根本不熟悉，他也是看了監視器才知道有漏、短開發票的行為，而且他交給外送員的現金也已經補回，沒有侵占。
高等法院審理認為，頂呱呱曾控告李姓員工侵占罪，士林地檢署偵查後處分不起訴，而從監視器畫面也顯示李在結帳時，收到的錢都放到收銀機台內，沒有將款項據為己有。高院認為，李雖然沒依正確程序開發票，但頂呱呱也無法證明他是故意短、漏開，且依照「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」等規定，短開743元僅限於單一工作日，金額甚微，不會對頂呱呱有稅務不利益，難說「情節重大」。
對於頂呱呱聲稱會因李短漏開發票，招致停止營業風險、損害商譽，高院認為說法不足採信。頂呱呱在員工離職單的離職原因記載「漏開發票、多筆帳務與金額不符，予以開除，即刻生效」，非李自願離職，且李在勞資爭議調解時自認遭違法解僱，高院認定終止僱傭關係不合法，改判僱傭關係存在。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言