男子幻聽「讓她一路好走」 他失手弒母判刑7年6月

新北市一名罹患憂鬱症的王姓男子，今年2月疑似病發出現幻聽，失手掐死年近8旬的老母，等回過神才發現鑄下大錯自首，今天被新北地院依殺害直系血親尊親屬罪判刑7年6月，執行前應入相當處所監護。可上訴。

檢警調查，王男（50歲）罹患憂鬱症逾30年，若未依指示服藥，就會出現幻聽。2月28日上午，他疑似病發，起床後見母親行經屋內走廊，突然掐住對方脖子並揮拳毆打，最終釀成悲劇。

王男回神後，發現自己鑄下大錯，隨即打電話向警方自首。偵訊時，他供稱腦中一直有個聲音要他殺了母親，讓母親一路好走，因為受不了這個聲音影響，才會失手將人打死。

檢方調查王男的就醫紀錄，確認其長期受精神疾病所苦，依殺人罪嫌起訴他後，也建請法院審酌其自首和案發時的辨識行為能力等情減輕其刑。