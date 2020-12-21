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醉漢持玩具槍大鬧派出所 槍口對準警員頭部被起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

45歲張姓男子，今年10月間疑似酒後持玩具槍，大搖大擺走進南港警分局同德派出所，舉起玩具槍對準備勤的王姓警員，隨後張轉身離開派出所，隨即遭警方逮捕送辦。士林地檢署偵結，全案依妨害公務罪嫌起訴。

張男4年前也一度酒後失態，找警方麻煩，當時張酒醉不勝酒力，躺在派出所前，還飆罵警方三字經遭保護管束，甚至打破偵防室的隔音海棉，遭法院依犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處2月徒刑，可易科罰金。

起訴指出，陳男未知悔改，今年10月17日早上6時許，持1把玩具槍，走進同德派出所辦公區，舉起玩具槍，把槍口對準正在備勤的王姓警員頭部至肩膀處，使其心生畏懼，對執勤的公務員施以強暴脅迫。

張男犯案時疑再度酒醉誤事，鬧完派出所轉身要離去，警方隨即上前壓制逮捕偵辦，也查扣作案的玩具槍。檢察官認定，張涉犯妨害公務、恐嚇罪嫌，從重依照妨害公務罪嫌起訴，5年內故意再犯建請加重其刑。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

妨害公務 公務員 恐嚇

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