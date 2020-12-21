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遭酒駕撞女護理師今去世 家人難過：市長頒的大支票像暗示「中獎」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師本月1日凌晨從醫院下班，騎車返家途中，遭到20歲溫姓男子酒駕汽車撞上，頭部受到重創，今天拔管返家，而針對各界的救助捐款，大約300萬元，家屬至今還無法動用，社會局表示，必須經過一定的法律程序，今天應該可以撥款。

市長黃偉哲16日曾經到醫院探視，當時各界的捐款是265萬多元，市府社會局特別製作了一張大大的支票，由市長轉送給家屬，女護理師的媽媽今天表示，其實當時已經知道女兒回天乏術，但是市長給他一張大支票，讓他有「中獎的感覺」，相當難過。

社會局表示，當時也是突然接到通知，才臨時做了一張大支票，但是錢並沒有匯到家屬戶頭，未來考慮到家屬的感受，會改變贈款的方式。

安南醫院副院長林聖哲表示，患者因為在車禍送醫途中，腦部長時間缺氧，預後不佳，腦部組織大面積的死亡，已經幾乎是死亡的狀態，家屬才決定今天拔管返家。

鐘女因為家境不佳，事發後各界發動捐款救助醫藥費，鐘媽媽表示，有親友看到新聞，以為家人已經拿到錢，要家人多花一點錢救治孩子，但事實上，孩子都已經走了，卻還沒有看到錢。

社會局表示，由於捐款有一定的法律程序，加上鐘女的狀況不佳，沒有辦法直接匯入鐘女的戶頭，過程中經過與家人協商，目前已經決定把款項匯到媽媽的戶頭，今天就能夠完成相關手續，而所有的過程，都有社工跟家屬說明並取得同意，社工有一路陪伴。

據了解，各方善款不斷，直到今天都持續還有人捐款，社會局表示，尚未詳細的清點，應該有300萬左右。家屬則感謝各方的協助，並呼籲不必再捐款，雖然鐘女過世，會妥善利用這筆善款。

林聖哲也表示，醫藥費的部分，醫院將自行吸收，未來也希望提供家屬後續就醫、就業的協助。

台南市長黃偉哲上圍前往安南醫院探視護理師，送給家屬大大的支票，引發爭議。圖／市府提供
台南市長黃偉哲上圍前往安南醫院探視護理師，送給家屬大大的支票，引發爭議。圖／市府提供
台南市長黃偉哲上圍前往安南醫院探視護理師，送給家屬大大的支票，引發爭議。圖／市府提供
台南市長黃偉哲上圍前往安南醫院探視護理師，送給家屬大大的支票，引發爭議。圖／市府提供

捐款 社工

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