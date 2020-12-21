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國寶集團總裁、人壽前董座 涉收上億回扣遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮與國寶人壽董事長葉佳瑛，被控於2012年初透過人頭高價購買零息債券，收取1億新台幣回扣；為符合金管會增資要求，重新包裝債券後出售金融商品，將其中約3000萬美金透過人頭公司認購國寶發行新股；甚至找美商GSI公司購買國外金融商品收取1.5億元新台幣回扣。台北地檢署今依保險法特別背信罪嫌起訴朱等10人。

葉佳瑛是律師出身，擁有律師事務所，近年來陸續參與殯葬業、出版業、資產管理等領域，更轉換跑到想入主壽險公司。檢方調查，朱打算將國寶人壽經營權移轉給葉，雙方簽立「預定股份買賣協議書」再繼續討論付款方式。

葉雖於2011年以成威公司代表人身分接任國寶人壽董座，但朱為確保福座開發公司債權及繼續掌控國寶人壽經營權，乃要求葉將威負責人改成朱的秘書擔任，由朱實質掌控國寶人壽。據了解，朱否認犯罪，辯稱公司早已賣給葉，而葉也說沒收回扣。

2010、2011年間國寶人壽虧損過鉅，金管會於2014年8月12日依法予以接管處分，並委由保險安定基金管理。2015年7月1日，由國泰人壽保險公司概括承受國寶人壽主要營業、資產及負債。

檢方調查，朱國榮葉佳瑛涉2012年1月3日，透過人頭潘玲萱成立境外紙上公司BPCS，仲介海外零息債券金額，遠較直接向各該發行金融機構購買為高，4檔致國寶人壽損害約1億元新台幣，作為眾人回扣佣金。

國寶人壽於2012年間仍持續虧損，金管會要求須增資3億元以改善體質，否則將依法予以接管。朱等人謀議後，指示潘女以GC公司名義將英國駿懋銀行發行債券，重新包裝成金融商品後，圖謀銷售予國寶人壽。

2012年6月間，潘女製作一份預定商請瑞士信貸銀行發行總額5500億元美金的投資說明文件，眾人僅將GD公司的2500萬元美金貸款債權，規劃包裝成債券發行。剩下的3000萬元美金部分款項透過人頭公司認購國寶人壽發行新股，等同拿公司錢買自己的股票。

檢方查出，朱國榮明知美商GSI公司在美國無任何信用評等可言，金管會也沒許可其在我國從事證券業務，竟以國寶人壽款項向GSI購買金融商品，總價近4億元新台幣，從中向GSI獲取高額顯不相當的1.5億元新台幣回扣，再透過香港帳戶藏錢。

國寶集團總裁朱國榮與國寶人壽董事長葉佳瑛，被控於2012年初透過人頭高價購買零息債券，並重新包裝債券後出售金融商品，甚至找不具信用的美商購買國外金融商品，從中收取上億元回扣，致國寶人壽損害。台北地檢署今依保險法特別背信罪起訴朱等10人。圖／本報資料照。
國寶集團總裁朱國榮與國寶人壽董事長葉佳瑛，被控於2012年初透過人頭高價購買零息債券，並重新包裝債券後出售金融商品，甚至找不具信用的美商購買國外金融商品，從中收取上億元回扣，致國寶人壽損害。台北地檢署今依保險法特別背信罪起訴朱等10人。圖／本報資料照。

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