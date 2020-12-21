聽新聞
test
0:00 / 0:00
他賣毒咖啡包賺100元 換來坐牢7年3個月
嘉義王姓男子日前被警方查獲，以800元販售2包毒咖啡包給他人，王雖辯稱每包成本350元，2包僅賺100元，並無營利意圖、不承認犯行，法官不採信王說法，依販售三級毒品罪，判刑7年3個月，得上訴。
嘉義地檢署檢察官指出，毒品危害防制條例，製造、運輸、販售三級毒品，最輕就是處7年以上有期徒刑，今年7月新修正條例還可併科1000萬元罰金，本案王男雖然只賺100元，但犯後未坦承犯行，無法減輕其刑，判刑7年3個月雖重，但並無不當，呼籲民眾「切勿以身試法」。
嘉義市警方日前查獲洪姓男子及16歲少年施用毒咖啡包，進而查出王男今年5月23日透過手機與林聯繫後，到嘉義市西區某汽車旅館，以800元價格，販售2包毒咖啡包給洪男及少年，警方於7月中旬持搜索票，到王住宿搜索帶回警訊，檢察官訊後依法起訴。
判決書指出，王男向檢警供稱，他的毒咖啡包每包成本是350元，透過網路得知林等人有意購買毒品咖啡包，他才從民雄橋頭騎機車到嘉義市某汽車旅館，以800元價格販售2包給洪，無牟利意圖，但法官認定王男販毒營利每包獲利50元、行為明確，不採信他說法，依法判刑，犯罪所得800元和行動電話都沒收。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言