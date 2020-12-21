他賣毒咖啡包賺100元 換來坐牢7年3個月

嘉義王姓男子日前被警方查獲，以800元販售2包毒咖啡包給他人，王雖辯稱每包成本350元，2包僅賺100元，並無營利意圖、不承認犯行，法官不採信王說法，依販售三級毒品罪，判刑7年3個月，得上訴。

嘉義地檢署檢察官指出，毒品危害防制條例，製造、運輸、販售三級毒品，最輕就是處7年以上有期徒刑，今年7月新修正條例還可併科1000萬元罰金，本案王男雖然只賺100元，但犯後未坦承犯行，無法減輕其刑，判刑7年3個月雖重，但並無不當，呼籲民眾「切勿以身試法」。

嘉義市警方日前查獲洪姓男子及16歲少年施用毒咖啡包，進而查出王男今年5月23日透過手機與林聯繫後，到嘉義市西區某汽車旅館，以800元價格，販售2包毒咖啡包給洪男及少年，警方於7月中旬持搜索票，到王住宿搜索帶回警訊，檢察官訊後依法起訴。