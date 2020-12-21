炒作松崗公司股票獲利1.2億元 國寶集團總裁朱國榮遭訴
國寶集團總裁朱國榮被控於2018年炒作松崗資產管理公司（6240）股價，由28.5元拉抬至53元，獲利1.2億元；同時股市作手鄭光育散布網路訊息炒高松崗股價至94.4元。台北地檢署今依違反證交法操縱股價罪嫌起訴朱國榮、鄭光育及朱助理林桂馨、鄭的友人沈振東等4人。
松崗資產管理公司前身是文魁資訊公司，1997年在台北成立，業務內容包括資訊圖書全彩印刷。2002年文魁收購松崗電腦圖書與商業軟體部門，隔年5月正式掛牌上櫃。去年2月，更名為松崗數位文創公司。
檢方調查，朱國榮自2018年2月間至4月22日，指示林桂馨利用人頭帳戶，以相對成交等方式炒作松崗股價，從每股28.5元炒至最高53元，不法獲利超過1億2740萬4000元。
鄭光育在2018年2月17日在「168理財網」看見匿名網友發布「小道消息，獻給有緣人，松崗將要大漲，原因是將被全台灣最大的比特幣公司入主，這家公司獲利極高…」認為炒作松崗有獲利機會，與沈振東散布松崗不實利多訊息，藉此炒作松崗股價。
檢方查出，鄭、沈兩人於2018年3月前，成立3000成員以上的LINE群組，不定時向成員們傳遞市場消息及推薦股票，藉此營造熱絡、共襄盛舉的股票交易氣氛。
兩人吸引網友下單高價跟單追買，鄭並指示沈以連續虛偽掛單手法，讓松崗股價自2018年3月5日至4月20日止，暴漲至73.8元，其中在2018年3月29日甚至高達94.4元，藉此操作松崗公司股價。檢察官林俊廷今依違反證交法罪嫌起訴朱國榮等4人。
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