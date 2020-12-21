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涉開超量麻黃助病患減重致死 疏失中醫判刑定讞

中央社 / 台北21日電

劉姓中醫師被控持續開立超量麻黃給體重達103公斤病患服用助減重，疏未注意病患狀況適當減量，導致病患死亡。二審判劉姓中醫6月徒刑得易科罰金；案經最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，劉男為合法執業醫師，陳姓病患自民國102年6月26日起在中醫診所接受減重療程，由劉姓中醫負責診療、處方。

判決指出，陳姓病患體重達103公斤，為冠狀動脈硬化心臟病危險因子，服用麻黃更應謹慎；劉姓中醫疏未注意，知悉陳姓病患服用麻黃後疑有不良反應，仍未追蹤後續症狀，並評估是否停止使用或減少藥量，持續開立超過建議用量每日15顆藥量供服用。

判決指出，陳姓病患於102年7月22日，因服用「減腫三麻黃囊」麻黃成分使血管發生痙攣，配合服用減重茶含有咖啡因成分加強麻黃功效，使其原已存在冠狀動脈狹窄程度，造成心肌缺血而急性心肌梗塞，導致心臟性休克，而於隔天凌晨死亡。

劉姓中醫在開庭期間抗辯，沒有過失致死犯行，診療用藥均已盡專業上注意能事，陳姓病患死亡，他並不能預見，並無過失；病患是心因性猝死，並非因服用減腫三麻黃囊致死。

二審的台灣高等法院審酌證人、鑑定人證述及相關病歷資料、中醫文獻，法務部法醫研究所、衛生福利部醫事審議委員會、長庚大學、中國醫藥大學等鑑定意見認定，劉姓中醫過失行為與陳姓病患死亡結果之間，有相當因果關係。

二審認定，劉姓中醫未注意及觀察陳姓病患身體狀況變化，施行必要藥物調整及後續症狀追蹤，將麻黃減量或停用，而逕行增加劑量，且所開立劑量，已逾藥品仿單及中藥典中建議用量；其中醫事審議委員會鑑定後，也認為劉姓中醫所為有違醫療常規，其醫療行為具有過失，依過失致人於死罪，判劉姓中醫6月徒刑，得易科罰金。

案經上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。

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