指鄰家有髒空氣害長瘤 他敲牆回擊被罰1000元

台北市鍾姓男子被鄰居檢舉夜間製造噪音，警方依社會秩序維護法裁罰他1000元。鍾異議，稱鄰居以電風扇向排水管吹氣害他長瘤，才提出警告，請求撤銷罰鍰處分。台北地院認為，鍾的鄰居吹送髒空氣非法官可議論，警方罰他無不當，駁回異議。

台北市警文山第二分局今年9月24日對鍾開罰，處分書說，鍾姓市民今年8月起，常於夜間敲擊住家牆壁、丟東西，嚴重影響鄰居的安寧，經檢舉卻未改善，依應違反社會秩序維護法處罰鍰1000元。

鍾聲明異議指出，他不否認製造噪音，不過，發出聲響是為了警告樓下住戶不要再以電風扇向排水管吹氣；鍾說，樓下鄰居吹送出來的髒空氣，會經由下水道、排水管進入各層樓住戶，他住在社區的低樓層，影響最大。

鍾說，他2018年向樓下住戶反應，不過，鄰居要他將房屋後面的窗戶封閉，或要求他搬家，他後來在家中施作排水管、通風設備，還是無法制止樓下住戶的行為，以致於2019年罹患脂肪瘤、神經纖維瘤等。