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台南21歲女護理師被酒駕撞今拔管 母淚訴：愛女再也回不了家

評／故意裝聾耍特權？身為聽覺障礙者，我所經歷的那些事

不爽挨罵「吃軟飯」 久病男12刀殺死父親判關20年

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市蘇姓男子接手經營家中公司失敗，又患有僵直性脊椎炎，認為無法勝任外面工作，留在家幫忙當保母的妻子；他3年前被父親罵「吃軟飯」，氣到買刀萌生殺父念頭，事隔一年他趁探視時狠刺父親12刀致死，事後自戕想同歸於盡但獲救。一審依殺害直系血親尊親屬罪判刑17年，二審改判20年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蘇父經營生意有成，在家中極具權威，而蘇成長過程中曾見母親被父親罰跪、毆打，自己也因求學表現不佳常被父親責罵；蘇成年後接手家中公司失敗，又經營麵店、在父親公司工作，但因患有僵直性脊椎炎，自認無法在外求職，長期待在家中協助妻子擔任保母。

蘇雖然接受父親經濟資助，卻也常被父親責罵，他心中對父親怨恨不滿，又因病痛曾有輕生念頭；蘇2017年探視父親時，被嚴厲辱罵「吃軟飯」，要他不要再回來，他萌生殺父念頭，花錢買短刀準備伺機殺父，自此之後一年，蘇再也沒有探望過父親。

蘇2018年10月認為生無可戀，騎車到父親家中，一返家對坐沙發上的父親說，「爸爸，我那麼顧你怨嗎？你稍微病一下，就唉唉叫，我病了40幾年了！你為何對我這麼殘忍？（台語）」；蘇父反問「那你回來幹嘛？」他便回「我來殺你」，隨即拿刀狠刺父親12刀，此時繼母趕緊拉開他，但蘇再趁機拿刀捅自己腹部、頸部和手腕，雙雙被送醫急救，但蘇父宣告不治。

檢方起訴蘇求處無期徒刑，蘇審理時曾說「與其每天受身體與我父親精神上的折磨，倒不如我與我父親一起走」；一審認為，蘇父成長年代奉行傳統「不打不成器」觀念，但蘇無法體認父親批評背後的「恨鐵不成鋼」期許，忽略養育恩情，產生偏激想法，且案發前蘇近1年未遭父親責罵，仍決定用極端手法報復，經鑑定犯案當下辨識能力沒受影響，一審判17年、褫奪公權8年。

二審認為，蘇不去想父親的養育之恩，也沒用善念面對父親「望子成龍」心態，且他接受父親贈與、繼承母遺產共約3000萬元，卻只將人生的失敗跟痛苦全歸咎父親，還把殺父當解除內心痛苦的方式，並無悔悟，判17年太輕，改判20年，褫奪公權10年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

蘇姓男子不滿父親責罵「吃軟飯」，一年後猛刺12刀殺害85歲老父，被判刑20年定讞。圖／本報記者翻攝
蘇姓男子不滿父親責罵「吃軟飯」，一年後猛刺12刀殺害85歲老父，被判刑20年定讞。圖／本報記者翻攝

僵直性脊椎炎 保母

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