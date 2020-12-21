村長肉身阻擋太陽能施工 遭屏東地院判拘役20天

屏東新園鄉瓦磘村長李金祥因不滿業者未向地方溝通，便在村莊內執行太陽能光電發電系統裝設工程，於是李便率4名村民坐在施工挖土機的鐵梯上，以肉身阻擋工程進行，事後業者向李金祥等人提告，後由屏東地檢署起訴，屏東方法院一審，將李金祥等人依妨害自由罪各判拘役20天，得易科罰金。對此，李金祥不服判決將再提上訴。

判決指出，瓦磘村長李金祥，因不滿業者未向地方溝通，就在村莊內執行太陽能光電發電系統工程，於是去年8月5日李金祥率4名村民，以肉身擋在施工挖土機的鐵梯上，阻攔業者施工影響作業，事後業者向攔阻的5人提告。

屏東地院審酌，李金祥等5人未思以理性、和平方式溝通，僅因不滿業者施作太陽光電發電系統裝設工程，即作出以肉身攔阻等陳抗行為。院方考量，5 人均無前科，素行良好，衡量犯罪動機、手段、犯後態度等，將5人依妨害自由罪，各判拘役20天，得易科罰金。

李金祥回顧，當時業者未經溝通，只在施工前一天張貼公告，隔天就動工，才會引起不滿。李強調，村民並非不給業者施工，只是事前沒有妥善協調，若地方村民都能接受才行。