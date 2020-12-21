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村長肉身阻擋太陽能施工 遭屏東地院判拘役20天

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣即時報導

屏東新園鄉瓦磘村長李金祥因不滿業者未向地方溝通，便在村莊內執行太陽能光電發電系統裝設工程，於是李便率4名村民坐在施工挖土機的鐵梯上，以肉身阻擋工程進行，事後業者向李金祥等人提告，後由屏東地檢署起訴，屏東方法院一審，將李金祥等人依妨害自由罪各判拘役20天，得易科罰金。對此，李金祥不服判決將再提上訴。

判決指出，瓦磘村長李金祥，因不滿業者未向地方溝通，就在村莊內執行太陽能光電發電系統工程，於是去年8月5日李金祥率4名村民，以肉身擋在施工挖土機的鐵梯上，阻攔業者施工影響作業，事後業者向攔阻的5人提告。

屏東地院審酌，李金祥等5人未思以理性、和平方式溝通，僅因不滿業者施作太陽光電發電系統裝設工程，即作出以肉身攔阻等陳抗行為。院方考量，5 人均無前科，素行良好，衡量犯罪動機、手段、犯後態度等，將5人依妨害自由罪，各判拘役20天，得易科罰金。

李金祥回顧，當時業者未經溝通，只在施工前一天張貼公告，隔天就動工，才會引起不滿。李強調，村民並非不給業者施工，只是事前沒有妥善協調，若地方村民都能接受才行。

一審判決出爐後，李金祥表示，不服判決結果，目前已經提起上訴，仍在等候法院通知。

屏東新園鄉瓦磘村長李金祥不滿業者執行太陽能光電發電系統裝設工程，便率4名村民以肉身阻擋工程進行，屏東方法院一審，將李金祥等人依妨害自由罪各判拘役20天，得易科罰金。對此，李金祥不服判決將再提上訴。記者陳弘逸／攝影
屏東新園鄉瓦磘村長李金祥不滿業者執行太陽能光電發電系統裝設工程，便率4名村民以肉身阻擋工程進行，屏東方法院一審，將李金祥等人依妨害自由罪各判拘役20天，得易科罰金。對此，李金祥不服判決將再提上訴。記者陳弘逸／攝影

屏東 陳抗

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