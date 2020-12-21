樓上發出噪音理智線斷掉 她飆罵鄰居粗話被判拘役

新竹鄭姓女子不滿同棟公寓、住樓上的范姓女鄰居長期發出聲音打擾其生活，去年7月底理智線斷裂，到范的住處門口飆罵對方「下流、賤女人、你他Ｘ的、妳以為住樓上可吵人」，，結果挨告妨害名譽；新竹地院審理終結，依公然侮辱罪判鄭拘役30日。

法官指出，鄭女辱罵對方「下流、賤女人、你他Ｘ的」，這些用詞在日常生活都屬於辱罵人的惡言，客觀上足以貶損范女在社會上保持的人格及地位，而鄭辱罵的地點位於范7樓住處門口，屬於公共場所，鄭犯公然侮辱的事證明確。