國考舞弊集團成家扶「家教老師」 檢察官也感動

高雄檢廉今年6月破獲國營事業舞弊集團，代考槍手各擁高學歷，包含頂尖大學研究生、實習醫生、國中老師、科技新貴等，檢方緩起訴給自新機會，與家扶合作策畫「檢廉名師公益回饋營隊」，希望發揮生命影響生命力量，從孩子身上找回初心。主辦此案的雄檢暨廉政署南調組檢察官范家振說，看到被告真心悔過並奉獻專長，著實讓人感動，期待這些槍手走回正途，將優異的能力、學識用在造福社會及他人。

10名營隊老師包含8男2女，平均26歲，都是擅長讀書考試的「人生勝利組」。年紀21至30歲不等，平均26歲，包含科技新貴、實習醫師、化學或數學老師、研究人員等，當中有一對是情侶檔，他們有人在國外成長，英文能力出色，有人擅長化學，各有拿手科目。各有大好前途，一時利益薰心觸犯法網，錯用專長能力。

有被告缺乏教學經驗，起初不太適應營隊老師角色，加上犯錯者心魔束縛，起初有些武裝自己，舉止不太自在，相處幾天後，和孩子從陌生到熟悉，也感受到孩子純真自然一面，彼此相互感染後，教學現場互動、火花變多，有老師掏腰包請喝珍奶，也有老師買教具送家扶中心，鼓勵孩子繼續學習。

有老師說，原本覺得小孩像「小惡魔」不受控，相處一段時間默契愈來愈好，感受孩子天真無邪一面，也體會父母當年陪伴成長不容易。有老師說，孩子感染力強大，讓他們武裝的心卸下防備。

范家振指出，以往案件緩起訴後，便由執行檢察官處理後續，這次同案緩起訴被告人數多，他們條件、能力接近，遂決定與家扶中心策畫營隊，安排10人到家扶中心為孩子上課，為讓被告及家扶孩子感覺自在，沒有對孩子說明老師的來由，安排相當細膩。

槍手代考次數從1至6次不等，被告認罪並繳回不法所得，檢方也依據犯罪次數等，訂出40至120小時不等義務勞務服務時數。

廉政署南調組長黃元冠說，代考槍手是高學歷年輕世代，犯後態度良好，考量惡性不重，給予緩起訴自新機會。被告奉獻專長彌補過錯，也體現人文關懷，「作弊老師」改過向善是一堂動人的課。