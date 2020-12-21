快訊

旭富大火延燒4廠 台股一開盤打入112元跌停價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國考舞弊集團成家扶「家教老師」 檢察官也感動

聯合報 / 記者林伯驊王慧瑛／高雄即時報導

高雄檢廉今年6月破獲國營事業舞弊集團，代考槍手各擁高學歷，包含頂尖大學研究生、實習醫生、國中老師、科技新貴等，檢方緩起訴給自新機會，與家扶合作策畫「檢廉名師公益回饋營隊」，希望發揮生命影響生命力量，從孩子身上找回初心。主辦此案的雄檢暨廉政署南調組檢察官范家振說，看到被告真心悔過並奉獻專長，著實讓人感動，期待這些槍手走回正途，將優異的能力、學識用在造福社會及他人。

10名營隊老師包含8男2女，平均26歲，都是擅長讀書考試的「人生勝利組」。年紀21至30歲不等，平均26歲，包含科技新貴、實習醫師、化學或數學老師、研究人員等，當中有一對是情侶檔，他們有人在國外成長，英文能力出色，有人擅長化學，各有拿手科目。各有大好前途，一時利益薰心觸犯法網，錯用專長能力。

有被告缺乏教學經驗，起初不太適應營隊老師角色，加上犯錯者心魔束縛，起初有些武裝自己，舉止不太自在，相處幾天後，和孩子從陌生到熟悉，也感受到孩子純真自然一面，彼此相互感染後，教學現場互動、火花變多，有老師掏腰包請喝珍奶，也有老師買教具送家扶中心，鼓勵孩子繼續學習。

有老師說，原本覺得小孩像「小惡魔」不受控，相處一段時間默契愈來愈好，感受孩子天真無邪一面，也體會父母當年陪伴成長不容易。有老師說，孩子感染力強大，讓他們武裝的心卸下防備。

范家振指出，以往案件緩起訴後，便由執行檢察官處理後續，這次同案緩起訴被告人數多，他們條件、能力接近，遂決定與家扶中心策畫營隊，安排10人到家扶中心為孩子上課，為讓被告及家扶孩子感覺自在，沒有對孩子說明老師的來由，安排相當細膩。

槍手代考次數從1至6次不等，被告認罪並繳回不法所得，檢方也依據犯罪次數等，訂出40至120小時不等義務勞務服務時數。

廉政署南調組長黃元冠說，代考槍手是高學歷年輕世代，犯後態度良好，考量惡性不重，給予緩起訴自新機會。被告奉獻專長彌補過錯，也體現人文關懷，「作弊老師」改過向善是一堂動人的課。

據了解，槍手當分身代考約可拿到3至5萬元報酬，順利考取再獲10至15萬元，但不法集團向考生收取費用約100至120萬元，許多人渴望擠進國營事業窄門，甘願花高額代價與不法之徒合作，換取穩定的工作機會。

代考槍手獲緩起訴自新機會，服義務勞務化身營隊老師，教家扶中心孩子英文、數學及科學等課程。圖／南高雄家扶中心提供
代考槍手獲緩起訴自新機會，服義務勞務化身營隊老師，教家扶中心孩子英文、數學及科學等課程。圖／南高雄家扶中心提供
代考槍手服義務勞務化身為營隊老師，到家扶中心奉獻專長。營隊開幕這天，雄檢檢察長莊榮松（左三）、廉政署南調組長黃元冠（左二）、雄檢主任檢察官吳協展（右四）、檢察官范家振（右三）等人出席。圖／高雄地檢署提供
代考槍手服義務勞務化身為營隊老師，到家扶中心奉獻專長。營隊開幕這天，雄檢檢察長莊榮松（左三）、廉政署南調組長黃元冠（左二）、雄檢主任檢察官吳協展（右四）、檢察官范家振（右三）等人出席。圖／高雄地檢署提供
代考槍手獲緩起訴自新機會，服義務勞務化身營隊老師，教家扶中心孩子英文、數學及科學等課程，擄獲孩子的心。圖／南高雄家扶中心提供
代考槍手獲緩起訴自新機會，服義務勞務化身營隊老師，教家扶中心孩子英文、數學及科學等課程，擄獲孩子的心。圖／南高雄家扶中心提供
許多人嚮往擠進國營事業窄門，求個安穩工作，圖為台電舉辦考試場景。圖／台電人資處提供
許多人嚮往擠進國營事業窄門，求個安穩工作，圖為台電舉辦考試場景。圖／台電人資處提供
代考槍手獲緩起訴自新機會，服義務勞務化身營隊老師，教家扶中心孩子英文、數學及科學等課程。圖／南高雄家扶中心提供
代考槍手獲緩起訴自新機會，服義務勞務化身營隊老師，教家扶中心孩子英文、數學及科學等課程。圖／南高雄家扶中心提供

家扶中心 檢察官 實習

延伸閱讀

汐止遠雄廣場耶誕派對 邀會員扮耶誕老人幫助家扶兒童

家扶基金會全國表揚 金門有3志工楷模獲獎

攜一本聖經、一桶汽油 曼哈頓教堂槍手曾被控謀殺未遂

菸品走私案 前警衛室主任等77人緩起訴確定

相關新聞

國考舞弊集團成家扶「家教老師」 檢察官也感動

高雄檢廉今年6月破獲國營事業舞弊集團，代考槍手各擁高學歷，包含頂尖大學研究生、實習醫生、國中老師、科技新貴等，檢方緩起訴...

未孕妻發現老公與小三有2子女 求償判賠40萬

女子小蘋（化名）與丈夫阿雄（化名）結婚8年，因不易懷孕，嘗試人工受孕，但仍未有子女，去年回娘家過端午節，提前返回家中，發...

生活法律／遇搜索 請警亮證件說法源

民眾碰上警方登門「查水表」，該怎麼辦？法界人士說，警察要進家門，除非有拘票、搜索票或者其他法定緊急事由，否則不能亂闖入民...

生活法律／警約談、接傳票 別不理會不到案

醫師蘇偉碩因談論萊劑遭衛福部告發，收到警方到案通知書後驚覺被政府「查水表」。民眾面臨涉案訴訟，可能會接獲警方通知書或法院...

存摺被盜用 「詐團共犯」判無罪

廖男去年過年急需用錢，依手機貸款簡訊寄出銀行存摺和身分證，淪詐騙集團共犯，被新北地院簡易庭依幫助詐欺判刑三月；廖男上訴，...

檢舉不得不罰 「檢討違規樣態 給行政審酌空間」

行車變換車道未打方向燈檢舉案件不斷，實務上警方執法鮮少針對連續行為連續舉發，但民眾檢舉卻不得不罰，出現逾越警察裁量權、違...

3分鐘收3交通罰單 法官撤2張

許姓男子駕車行經國道，三分鐘內三度變換車道未依規定使用方向燈，被後方民眾檢具行車紀錄器向國道警方檢舉，連開三張罰單，共裁...

警要騎士開垃圾袋 律師：可拒絕、查完身分應讓人離去

台中市民張姓男子因騎機車腳踏板置放垃圾袋，警察要他打開，看看裡面有無違禁品，張男抱怨說「這一包是毒品嗎？」認警故意找麻煩...

人孔蓋下雨超滑機車秒「犁田」 竟是酒醉慣竊

新北市有1名50歲郭姓慣竊，昨天下午1點多在新莊區八德街，走路瞥見路旁停放1輛機車鑰匙沒拔，不顧車主就在旁邊，竟一時手癢...

台南經發局技工侵占規費被舉發 反咬同仁圖利罪加一等

台南市府經濟發展局李姓前技術單工因職務上侵占民眾向該局申請商業登記所繳納的行政規費上百萬元，同事發覺而向主管報告，李離職...

影／嘉義男子當街攔車 女子控警縱放案情大逆轉

昨日上午七時許，嘉義縣義竹警方接獲民眾報案，原以為是單純行車糾紛，但報案人賴姓女子作筆錄時，指控對方恐嚇、毀損，質疑警方...

雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消

醫師蘇偉碩發表萊劑對人體有害的言論，被衛福部告發違反食安法，因三民二警分局寄通知書要他本月25日到案說明，全案曝光後，警方上周四報請高雄地檢署指揮...

熱門新聞

旭富全廠燒毀無法生產 大火延燒他廠恐明天才滅得了

退休一周就送醫 南科管理局前局長鞠躬盡瘁今病故

影／旭富製藥工廠大火爆炸 大火濃煙驚人

旭富火警 估帳務財損8億元、重建時間逾半年

旭富製藥火警 公司：主要廠區生產線運作中出事

旭富產線全毀重建需6個月 明年首季6億訂單泡湯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。