未孕妻發現老公與小三有2子女 求償判賠40萬
女子小蘋（化名）與丈夫阿雄（化名）結婚8年，因不易懷孕，嘗試人工受孕，但仍未有子女，去年回娘家過端午節，提前返回家中，發現家中有1小娃娃，同年6月丈夫外遇對女子再生1名子女，小蘋請求離婚及損害賠償，法官判准予離婚，及阿雄賠小蘋40萬元。但阿雄反請求分配剩餘財產，法官判小蘋給付阿雄39萬餘元。可上訴二審。
小蘋主張，她與阿雄於2012年底結婚，婚後她不易懷孕，多年來嘗試人工受孕，已花費百餘萬元而不可得，未料她去年端午節回娘家居住後提前返回家中，赫然發見家中有1小娃娃。
小蘋質問阿雄，他始坦承該娃娃是他與外遇女子於2017年所生的非婚生子女，且阿雄與外遇女子於2019年6月再生有一名子女。丈夫對她無任何安慰、認錯語言，態度漠然，要她與他的外遇女子和平相處，造成她精神痛苦，遂請求離婚。
同時，小蘋以阿雄與她婚姻關係存續中，與外遇女子發展婚外情並生下二名子女，她多年嘗試人工受孕，經年來工作所得耗費殆盡，但阿雄背叛家庭、婚姻，她諸多犧牲盡屬枉然，請求損害賠償新台幣250萬元。
阿雄同意離婚，但表示他每月薪資交付小蘋管理使用，由她看心情給他零用金，且他婚後沒有行動自由，只能上下班時間外出或與小蘋一同外出，故受有不堪同居虐待之人應該是他，小蘋訴請離婚，並無理由。
阿雄反請求分配剩餘財產，指出他與小蘋婚後並無約定夫妻財產制，應適用法定財產制，依民法規定，請求平均分配兩造剩餘財產。
法官審酌，阿雄與小蘋的學歷、身分、地位、職業、阿雄與外遇女子生下兩名子女，判決准予小蘋與阿雄離婚，及考量小蘋所受之精神上痛苦甚鉅等情狀後，認小蘋所得請求之非財產上損害賠償，應以40萬元為適當。
法官並查出，兩造剩餘財產的差額為79萬5480 元，因小蘋的剩餘財產多於阿雄，阿雄本得請求剩餘財產差額的一半即39萬7740 元。
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