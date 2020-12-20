球星譚傑龍不雅片外傳案 涉恐嚇職籃經紀人遭聲押禁見

球星譚傑龍不雅影片外流遭恐嚇，涉嫌經營網站的余姓男子已遭聲押禁見，台北地檢署今接續偵辦涉嫌恐嚇的劉姓男子，認定涉有重嫌且有湮滅證據、反覆實施犯罪之虞，向台北地院聲請羈押禁見，今晚將開聲押庭。

台灣職籃聯盟p+台新夢想家球星譚傑龍，近期因3年前不雅片外流，遭人恐嚇，前往刑事局報案，經桃園地檢署指揮偵辦，昨天逮埔涉嫌架設色情網站的32歲余男，和涉嫌恐嚇譚的39歲劉男。

檢警依兒少性剝削、妨害秘密、妨害風化及恐嚇取財等罪嫌，昨向法院聲請2人羈押禁見，但法院今裁定余男聲押獲准，但劉男則因犯案地、居住地皆無管轄權，予以駁回。

全案由桃檢、北檢合作偵辦，今日北檢帶回劉嫌複訊，訊後認為犯嫌重大，有湮滅證據及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，無業的劉男，曾任職籃經紀人，疑似從側錄自慰影片中，認出球星譚傑龍，也疑似認出其他球星，認為能以此把柄恐嚇取財，隨即下載影片，再用通訊軟體涉嫌恐嚇球員交出「原味球衣」或強調妥善處理。