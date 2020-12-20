不是所有人都聰明！男子貸款涉詐 上訴改判無罪

新北一名廖姓男子因過年急需用錢，依手機收到的貸款簡訊寄出銀行存摺和身分證，不料竟成詐騙集團共犯，被新北地院簡易庭依幫助詐欺判刑3月；廖男不服，上訴主張自己也被人騙。新北地院合議庭調查後，認為他確有可能受騙，且「不能用聰明謹慎者的行事標準套用到社會每一個人身上」，因此撤銷原判決，改判無罪。全案可上訴。

判決指出，廖男去年12月31日以郵遞方式寄出存摺、提款卡和身分證，並透過LINE提供提款卡密碼，結果銀行帳戶被詐騙集團拿去做不法用途，導致劉姓、張姓2名婦人先後損失10萬元和15萬元。

廖男一審被新北地院簡易庭依幫助詐欺罪判刑3月，得易科罰金9萬元，但他不服，上訴主張當初是因為快要過年，所以就依手機簡訊內容操作辦理貸款，由於對方聲稱要做金流資料以便貸款，才會將存摺寄出，「我也不知道是不是詐騙集團」。他進一步表示，當時一共寄出3個銀行帳戶，接獲警方通知其中一個帳戶被凍結、被盜用後，也有向警方報案，請警方去追領存摺的人。

合議庭調查，廖男寄出存摺後，曾用LINE與自稱「王志民」的男子聯絡，內容提及「這樣子弄有辦法貸阿」和「金額部分有到30嗎」，對方也回應「有，要時間」、「要等資料做完送件後我才知道」等語，認為廖男確實是為了辦理貸款才寄出存摺，直至對方斷了聯繫才發覺受騙。

合議庭認為，廖男既然全心相信「王志民」是幫他辦理貸款的人，自然不會預先知道「王志民」會把自己交付的帳戶拿去詐騙，在這樣的情況下，無法認定廖男有幫助他人犯詐欺取財罪的不確定故意。

合議庭也指出，社會上的人百百種，有的人聰明伶俐、做事謹慎，也有的人資質平庸，做事粗心大意。在聰明謹慎的人的眼裡，看到那些被詐騙集團詐騙金錢的案例，大概都會覺得不可思議，也可以指出過程中許多不合常理的地方，但現實生活中就是真的有人會被騙，而且其中還有不少是教育程度不低的知識份子，所以並不是說智識正常的成年人就不會被騙。