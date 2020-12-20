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台南經發局技工侵占規費被舉發 反咬同仁圖利罪加一等

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市經濟發展局李姓前技術單工侵占百萬規費被舉發 誣指同仁涉圖利罪嫌，經檢方起訴，台南地院認李犯誣告罪，處6月徒刑，褫奪公權1年。圖／本報資料照
台南市經濟發展局李姓前技術單工侵占百萬規費被舉發 誣指同仁涉圖利罪嫌，經檢方起訴，台南地院認李犯誣告罪，處6月徒刑，褫奪公權1年。圖／本報資料照

台南市府經濟發展局李姓前技術單工因職務上侵占民眾向該局申請商業登記所繳納的行政規費上百萬元，同事發覺而向主管報告，李離職後心生不滿，誣指同事利用小額採購機會，長年固定向打字行及禮品店交涉，涉犯圖利罪，經檢方查證還其同事清白，已發監執行的他再添一罪，台南地院認李犯誣告罪，處6月徒刑，褫奪公權1年，可上訴。

李因背負車貸、房貸等債務壓力，利用受理民眾商業登記，偽造規費收據，近1年來侵占民眾繳納規費總計232件、共計135萬多元，中飽私囊，民眾察覺有異反映，經發局通報查辦。李坦承犯行，台南地院5月間判決，認李犯侵占公有財物罪，共232罪，各處5年徒刑，應執行7年徒刑，褫奪公權3年。

然而，本案東窗事發，李離職後不滿同事發覺向主管報告，誣指同事利用職務上小額採購機會，長年固定向打字行、禮品百貨業者交涉，涉犯圖利罪嫌，去年7月間具狀向台南地檢署提出告發。

經檢察官偵查後，認該名同事並無圖利的具體不法事證而偵查終結，而李在偵查中自陳並無具體證據，檢方則依誣告罪將他起訴，台南地院量處6月徒刑，褫奪公權1年。

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