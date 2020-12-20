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雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消
醫師蘇偉碩發表萊劑對人體有害的言論，被衛福部告發違反食安法，因三民二警分局寄通知書要他本月25日到案說明，全案曝光後，警方上周四報請高雄地檢署指揮，檢方也決定先取消此通知，待承辦檢察官視相關事證，擬再傳喚蘇。
據了解，高雄地檢署接到警方報請指揮後，上周五已出分「他字」案，並同時決定既然已報指揮偵辦；檢方想先檢視相關具體事證，再決定是否傳喚，所以三民二分局原通知25日晚間10點要蘇偉碩帶資料前來說明，檢方上周五就告知警方先取消。
衛福部認為蘇偉碩發表的反萊劑言論，涉違反食安法46之1條，警方接獲告發後，因寄發通知書要求25日晚間10點到案，引發外界質疑，分局長黃文哲出面承認時間上未先溝通，有些不妥，此事更引外界質疑政府「查水表」，蘇偉碩先前還稱，會要求傳喚蔡英文總統當證人。
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