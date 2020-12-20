雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消

醫師蘇偉碩發表萊劑對人體有害的言論，被衛福部告發違反食安法，因三民二警分局寄通知書要他本月25日到案說明，全案曝光後，警方上周四報請高雄地檢署指揮，檢方也決定先取消此通知，待承辦檢察官視相關事證，擬再傳喚蘇。

據了解，高雄地檢署接到警方報請指揮後，上周五已出分「他字」案，並同時決定既然已報指揮偵辦；檢方想先檢視相關具體事證，再決定是否傳喚，所以三民二分局原通知25日晚間10點要蘇偉碩帶資料前來說明，檢方上周五就告知警方先取消。