男保全瞎扯扁政府官員 她付12萬去這裡報到下場傻眼

任職保全的徐姓男子前年見鄰居曾女急著找工作，竟涉謊稱自己是前總統陳水扁時期的官員，可替她安排任職醫院，更偽造印鑑「總統府秘書長吳釗燮」取信於她，陸續騙得12萬；直到曾女去醫院報到才發現一場空。高雄地院考量已和解，依犯冒用公務員名義詐欺取財罪，判徐6月，緩刑2年，可上訴。

判決指出，徐姓男子擔任保全，跟曾女的陳姓男友是鄰居，因此進而認識她；2018年3月間曾女剛退伍，急著找工作，徐佯稱「我是陳水扁擔任總統期間時的官員，與陳水扁、陳其邁、奇美醫院院長詹啟賢等非常熟」，他還稱曾任職國安局、調查局，可以替她在奇美醫院安排職務。

徐姓男子進而對曾姓女子表示需要拜會醫院院長等人，「禮貌上要送個禮」，多次要求她匯款，卻是徐私吞，甚至要她匯款給他的債主，還偽刻「總統府秘書長吳釗燮」印鑑，蓋在假公文上面。

曾女因此深信不疑，直到同年6月到奇美醫院報到，院方告知根本沒此事，她才驚覺受騙，氣得提告，檢調並前往搜索；徐姓男子應訊起初不認罪，審理期間才承認犯行，跟曾女調解。