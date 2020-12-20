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舉警察白痴標語貼文涉公共議題 郭潤庭無罪確定

中央社 / 台北20日電

曾闖慈湖潑漆的郭潤庭被控於警政署大門前，持「警察白痴」的標語拍照並上傳臉書，被訴侮辱公署罪。二審認定，她聲援當天活動，就公共議題表達訴求，日前仍判無罪，全案確定。

全案緣於，郭潤庭於民國106年10月26日上午，在內政部警政署大門前，手持「警察白痴」標語的立牌展示拍照，再將照片上傳至個人臉書的公開頁面，涉公然侮辱警政署，遭侮辱公署罪嫌起訴。

一審期間，郭女否認犯行，因台獨理念被警察打壓，因此當天去聲援記者會，照片上傳臉書是言論自由，政府應給人民批評空間。

一審認為郭女所主張的事與監督政府、公共利益均有關，屬於政治性言論，國家應給予最大限度的容忍，判決郭女無罪，檢方不服上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，郭女所持標語內容的對象為「警察」，而非執行公務機關；記者會現場除有「警察白痴」標語，另有「中華民國警察多恨台灣」等標語，郭女持「警察白痴」標語展示、拍照、上傳，是就公共議題表達警察長期打壓宣揚台獨理念之人的意見。

二審審酌，依郭女當時所處時空環境，她的言論內容與目的具關連性，不是單純發洩個人情緒，與侮辱公署罪犯罪構成要件不合，雖然使用簡單的字句、標語，仍不失意見表達範疇；一審判決無罪並無違誤，駁回檢方上訴，仍判郭女無罪，全案確定。

警察 台獨

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