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帶李蒨蓉貴婦團參觀阿帕契 勞乃成算錯年資領不到月退金

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陸軍航特部六〇一旅攻擊地2作戰隊前副隊長勞乃成，2015年間擅自帶藝人李蒨蓉等貴婦，入營參觀阿帕契直升機，遭懲戒法院判休職2年。勞2018年未復職就申請退休，國防部核定年資19年7月，差5月就能領上千萬退休俸，勞提出行政訴訟。最高法院上月底認定，軍校年資併計，需實際服役滿20年後得併計退除給予年資，國防部陸軍司令部核定無誤，全案駁回確定。

2015年3月29日，勞乃成帶妻子、李蒨蓉等28人，搭車進陸軍601旅參訪，當天李蒨蓉在臉書打卡，po出在阿帕契直升機前敬禮叉腰，及登上機艙的照片，引發軒然大波。勞當時遭時為公懲會議決休職2年，但勞未復職申請退休，年資不滿20影響退休俸，提出行政訴訟救濟。

勞上訴主張，在陸官校專科班2年6月，可折算服現役年資1年，且休職後申請退休，國防部1年後才核定，等同於1年後退休，因此年資應為21年7月7日，符合領月退俸資格。

勞認為，服現役和服現役年資相同，就讀軍校期間的年資可以折算服現役年資，以併計軍校年資，向陸軍司令部提出退伍申請。

國防部計算，勞乃成從1996年3月2日畢業後初任少尉，因遭公懲會議決休職2年，2015年10月9日至2017年10月8日止停役。在休職期滿後，未申請復職回役，並申請退伍，計算服現役到2015年10月9日止，共計年資19年7月7日，未達20年可領月退金門檻。

裁定指出，勞顯然把退除給與計算依據的「服現役年資」，誤為決定退除給與種類之「服現役」期間。服役條例第23條規定之文義解釋，「服現役」、「服現役年資」及「就讀軍事校院期間之年資」，均有不同定義。

最高法院指出，軍校年資併計部分，需在實際服現役滿20年後，得併計退除給予年資。勞的上訴理由是重申法律見解，難以指摘原判決違背法令，認為上訴不合法，應予駁回。

前陸軍航特部601旅攻擊第2作戰隊副隊長勞乃成。圖／本報資料照
前陸軍航特部601旅攻擊第2作戰隊副隊長勞乃成。圖／本報資料照
李蒨蓉等人參觀阿帕契，在參觀當天留下這張經典照片（圖）。圖取自李蒨蓉臉書
李蒨蓉等人參觀阿帕契，在參觀當天留下這張經典照片（圖）。圖取自李蒨蓉臉書

國防部 陸軍 直升機

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