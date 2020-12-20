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年終歲末防酒駕 高市交通大執法到年底

中央社 / 高雄20日電

年終歲末不少人會相約聚餐，為了防範飲酒酒駕造成的交通事故高雄市今天起到31日執行「高雄市交通大執法」勤務，交通大隊會在餐飲業附近加強取締酒駕，籲民眾勿酒後開車。

高雄市交通警察大隊大隊長陳文耀今天指出，防範酒駕可以減少交通事故及悲劇的發生，政府一再呼籲民眾不要酒駕，但是近來高雄市仍接連有酒駕致死意外，警方要加強取締酒駕。

他表示，會鎖定餐飲場域周邊及可能的交通路徑加強執法，籲民眾喝酒勿開車。

市府交通局為有效遏止交通事故的發生，市府今年跨局處推動「事故防制行動」，由交通工程、執法監理及教育宣導多管齊下，盼有效防制交通事故發生。

交通局今天發布新聞稿指出，即日起到31日共12天，執行「高雄市交通大執法」勤務，警方會針對超速駕駛、路口不停讓行人、酒後駕車、行人違規穿越馬路等4大重點項目加強取締。

高市府交通局指出，12月迄今連續發生2件酒駕致死車禍，而且高雄市自撞事故比例較其他縣市還高，推測可能原因是路大筆直，致使超速失控案件頻傳，所以也將超速駕駛列入大執法重點。

市府交通局長張淑娟指出，執法只是手段，安全才是目的，呼籲遵守交通規則，用路人牢記10字口訣「路口慢看停、行人優先行」，共同確保路口通行安全與順暢。

酒駕 事故 高雄市

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