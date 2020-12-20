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機車騎士轉彎前未打方向燈 台南交通局舊法裁罰遭撤單

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市張姓男子去年8月14日駕駛機車，經中西區中正路與康樂街口由東往北行，因轉彎前未使用方向燈，經警方製單舉發，逾期未繳納罰鍰，台南市府交通局依道路交通管理處罰條例第48條第1項第1款等規定，裁處1200元並記點1點，張不服提起行政訴訟。台南地院認道管條例去年5月已刪除「在轉彎或變換車道前，未使用方向燈」內容，但該局未從輕從新裁罰，撤銷處分。

張主張，他如有違規，被處罰是天經地義，但從裁決書上，違規事實跟舉發法條完全不符，更不用說沒有見到所謂的違規事實證明。他表示，不知為何，裁決書寄到非戶籍地，直到今年5月12日得知郵局投遞信件通知，到郵局領取信件後才知道處分。且違規時間是去年8月14日，但裁決日期是今年5月6日，依法已超過裁罰時間。

交通局指出，該案有舉發單位檢附民眾檢舉錄影採證光碟1片佐證，且違規時間為去年8月14日，民眾檢舉日為同年8月20日，符合民眾7日內的檢舉期限。交通局表示，張姓車主於2008年3月21日曾到台南監理站申請新增該機車住居地址，舉發單位去年9月5日以該住居地址送達舉發通知單，但無人受領，隨後同年9月18日寄存送達戶籍地。

台南地院認為，案件爭點在於舉發單位舉發程序是否適法？張於該時、地有無「轉彎前未使用方向燈」的違規行為，交通局裁罰1200元，是否適法？法官認為舉發單位的舉發程序合法，且有檢舉光碟佐證。

然而，台南地院指出，道路交通管理處罰條例第48條第1項第1款已於去年5月22日刪除「在轉彎或變換車道前，未使用方向燈」行為型態，交通局於裁處時未依行政罰法從輕不予裁罰，實有違誤，因此撤銷原處分，可上訴。

台南地院認道管條例去年5月已刪除「在轉彎或變換車道前，未使用方向燈」內容，但台南市交通局未從輕從新裁罰，撤銷處分。本報資料照片
台南地院認道管條例去年5月已刪除「在轉彎或變換車道前，未使用方向燈」內容，但台南市交通局未從輕從新裁罰，撤銷處分。本報資料照片

郵局 車道 監理站

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