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赴友人酒攤 別人吵架無辜的他慘遭砍死

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

苗栗縣民陳姓男子去年到楊姓友人住處喝酒，楊也邀請賴姓友人至住處天，而賴再找吳姓、洪姓友人同往，席間陳與賴發生口角，陳被賴壓制在地後，至廚房拿菜夠衝向前，先看到洪男，陳就朝洪的左頸砍下，致洪傷重不治，台中高分院以陳未與被害人家屬和解，依重傷致人於死罪將他判刑10年6月。可上訴三審。

二審合議庭審酌，陳男與被害人於本案前互不相識，持刀砍被害人左頸要害，犯行不惟使被害人死亡，更造成告訴人等家屬難以磨滅傷痛，且尚未與被害人家屬和解或賠償渠等損害，予以判刑。

判決書指出，陳男與女友、友人楊男、高男，文彬於去年10月5日晚間，在楊位於苗栗縣泰安鄉住處飲酒，同日晚間，楊撥打電話邀請友人賴男一同飲酒、聊天，賴遂帶著同事吳男、洪男於同日深夜抵達楊往處，一同飲酒、聊天。

翌日（即同月6日）凌晨，賴、吳、洪3人欲離開而走至屋外時，高因酒醉而纏著賴等3人，不讓其等離開，楊見狀乃擋在雙方中間，並大聲向高說讓賴等3人走，陳男趨前了解時與賴發生口角，就推了賴一把，賴將陳壓制在地上，向陳稱「你不要再動手了喔」，陳回稱「好」後，賴就將陳放開。

賴等3人即轉身要離開。此時陳走入楊住處廚房，持菜刀藏在身後走出屋外，叫賴等3人停下來，待賴等3人轉身，因陳自廚房衝出後先看到洪，就持菜刀砍向洪左頸處，致洪左頸受有長度12公分、寬度1.5公分、深度靠頸外側為5公分傷害。被害人洪男經送醫急救後，延至同月15日死亡。

苗栗縣民陳姓男子去年到楊姓友人住處喝酒，席間陳與賴發生口角，陳被賴壓制在地後，至廚房拿菜夠衝向前，先看到洪男，陳就朝洪的左頸砍下，致洪傷重不治，二審依重傷致人於死罪將陳判刑10年6月。圖/資料照片
苗栗縣民陳姓男子去年到楊姓友人住處喝酒，席間陳與賴發生口角，陳被賴壓制在地後，至廚房拿菜夠衝向前，先看到洪男，陳就朝洪的左頸砍下，致洪傷重不治，二審依重傷致人於死罪將陳判刑10年6月。圖/資料照片

苗栗縣

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