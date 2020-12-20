赴友人酒攤 別人吵架無辜的他慘遭砍死

苗栗縣民陳姓男子去年到楊姓友人住處喝酒，楊也邀請賴姓友人至住處天，而賴再找吳姓、洪姓友人同往，席間陳與賴發生口角，陳被賴壓制在地後，至廚房拿菜夠衝向前，先看到洪男，陳就朝洪的左頸砍下，致洪傷重不治，台中高分院以陳未與被害人家屬和解，依重傷致人於死罪將他判刑10年6月。可上訴三審。

二審合議庭審酌，陳男與被害人於本案前互不相識，持刀砍被害人左頸要害，犯行不惟使被害人死亡，更造成告訴人等家屬難以磨滅傷痛，且尚未與被害人家屬和解或賠償渠等損害，予以判刑。

判決書指出，陳男與女友、友人楊男、高男，文彬於去年10月5日晚間，在楊位於苗栗縣泰安鄉住處飲酒，同日晚間，楊撥打電話邀請友人賴男一同飲酒、聊天，賴遂帶著同事吳男、洪男於同日深夜抵達楊往處，一同飲酒、聊天。

翌日（即同月6日）凌晨，賴、吳、洪3人欲離開而走至屋外時，高因酒醉而纏著賴等3人，不讓其等離開，楊見狀乃擋在雙方中間，並大聲向高說讓賴等3人走，陳男趨前了解時與賴發生口角，就推了賴一把，賴將陳壓制在地上，向陳稱「你不要再動手了喔」，陳回稱「好」後，賴就將陳放開。