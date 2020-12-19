彰化男子騎車撞喪家工作車 送醫不治

23歲陳姓男子昨天晚間騎機車在頂犁村撞上喪家停放路邊的工作車，重傷送醫不治。由於頂犁村日前發生父病逝獨子頭七守靈買宵夜遭撞死事故，讓當地居民感到意外連連，不安寧。

警方指出，昨天晚間線西鄉頂犁村，23歲陳姓男子騎機車撞上一戶喪家告別式停在路邊的工作車，陳男重傷送醫，今天宣告不治，事故原因仍在調查中。

由於頂犁村日前發生56歲黃姓男子因病去世，黃男獨子頭七當晚買宵夜給家人吃，出門時發生車禍傷重不治，黃男今天辦告別式。昨晚又發生重大車禍，且事發兩地僅距離數百公尺，讓當地居民感到村內意外連連，感到不安寧，及人世無常。

縣議員賴清美則呼籲民眾騎車、開車都要特別注意安全之外，由於頂犁村最近不寧靜，建議地方是否考慮辦場法會，安撫人心，也保佑行車平安。