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藏烏茲衝鋒槍13年 58歲大叔自稱愛生存遊戲遭判6年
桃園黃姓男子自稱喜歡生存遊戲，在公寓存放大量槍彈長達13年，警方破獲驚見1把制式以色列MINI V2I烏茲衝鋒槍、1把制式GLOCK克拉克手槍，一共3把槍、186發子彈，火力驚人；法院審酌，黃持有大量槍彈，對治安有重大危害，考量犯後坦承、參與公益，依槍砲罪判他6年，可上訴。
警方今年2月19日持搜索票到場逮人，10多名警力擔心引發駁火，在場埋伏多時待黃踏出門時上前控制，並在房間、客廳陸續找到槍盒，開箱驚見制式烏茲衝鋒槍嚇了一大跳。
黃男（58歲）並向警方透露，因喜好槍械、生存遊戲活動，才會透過各管道蒐集槍枝、子彈，並上網學習改造技術，改造買來的空氣槍，但制式槍枝來源，則自稱是13年前向1身分年籍不詳，綽號「戴哥」的人交給他寄放。
警方指出，烏茲衝鋒槍過去為特種部隊、警用，因大量製造流入黑市不算少見；審理時，黃也坦承不諱，與相關查獲證據符合。
法院審酌，黃男明知槍枝屬違禁物、具殺傷力，且時有時間長達13年，槍枝、子彈數量甚多，但考量他犯後坦承，積極參與公益，自稱從事運輸、土地買賣，家中尚有年邁、患病的父母，依槍砲罪判他6年，併科罰金30萬元。
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