聽新聞
test
0:00 / 0:00

藏烏茲衝鋒槍13年 58歲大叔自稱愛生存遊戲遭判6年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子自稱喜歡生存遊戲，在公寓存放大量槍彈長達13年，警方破獲驚見1把制式以色列MINI V2I烏茲衝鋒槍、1把制式GLOCK克拉克手槍，一共3把槍、186發子彈，火力驚人；法院審酌，黃持有大量槍彈，對治安有重大危害，考量犯後坦承、參與公益，依槍砲罪判他6年，可上訴。

警方今年2月19日持搜索票到場逮人，10多名警力擔心引發駁火，在場埋伏多時待黃踏出門時上前控制，並在房間、客廳陸續找到槍盒，開箱驚見制式烏茲衝鋒槍嚇了一大跳。

黃男（58歲）並向警方透露，因喜好槍械、生存遊戲活動，才會透過各管道蒐集槍枝、子彈，並上網學習改造技術，改造買來的空氣槍，但制式槍枝來源，則自稱是13年前向1身分年籍不詳，綽號「戴哥」的人交給他寄放。

警方指出，烏茲衝鋒槍過去為特種部隊、警用，因大量製造流入黑市不算少見；審理時，黃也坦承不諱，與相關查獲證據符合。

法院審酌，黃男明知槍枝屬違禁物、具殺傷力，且時有時間長達13年，槍枝、子彈數量甚多，但考量他犯後坦承，積極參與公益，自稱從事運輸、土地買賣，家中尚有年邁、患病的父母，依槍砲罪判他6年，併科罰金30萬元。

警方一共起獲，1把制式以色列MINI V2I烏茲衝鋒槍、1把制式GLOCK克拉克手槍，1把改造ARMED FORCES手槍，以及4支空氣槍，另有186發制式、非制式子彈。圖／報系資料照
警方一共起獲，1把制式以色列MINI V2I烏茲衝鋒槍、1把制式GLOCK克拉克手槍，1把改造ARMED FORCES手槍，以及4支空氣槍，另有186發制式、非制式子彈。圖／報系資料照

槍枝 特種部隊

延伸閱讀

中國維權律師余文生遭判4年 家屬指上訴被延期

誤擊柴山登山客的彈頭找到了！ 疑是機槍子彈

店家不賣「半碗」滷肉飯 男子怒持槍開轟遭判4年6月

猥褻影片PO上臉書限定朋友觀賞 男遭判拘30日

相關新聞

藏烏茲衝鋒槍13年 58歲大叔自稱愛生存遊戲遭判6年

桃園黃姓男子自稱喜歡生存遊戲，在公寓存放大量槍彈長達13年，警方破獲驚見1把制式以色列MINI V2I烏茲衝鋒槍、1把制...

苗栗溫泉飯店女出納主管作假帳 7年吞億元吃8年刑

台中市張姓女子在2010年至2017年間，擔任苗栗縣泰安觀止溫泉會館的出納主管，她投資期貨失利，將歪腦筋動到公司每日的龐...

桃園男酒駕拒測挨罰18萬 警察少做一步法院幫他撤單

桃園陳姓男子涉嫌酒駕被桃園警分局攔查，因多次吹酒測器失敗，警方認為他消極拖延，依拒絕接受酒測舉發開罰18萬元，陳不服提行...

送貨員操作推高機不慎 突爆衝害老闆娘身插鐵條判6月

台中市鄧姓男子是家具行員工，他在今年5月間開車送木材到黃姓業者的工業社時，當時因廠內人手不夠，黃妻要鄧幫忙操作推高機，把...

台南飆車族橫行逆向撞死男大生 5男子分處3至5月徒刑

前年一位傷心的母親在網路控訴在台南唸大四兒子，於中秋夜凌晨返家途中，被一群逆向行駛飆車族撞死的車禍，引發社會關注，案經檢...

服務利他促進會北上辦論壇 現場熱鬧如火如荼進行中

中華民國服務利他促進會從嘉義興起，主旨在招募各個領域人士改變社會現象，包含環境永續、弱勢族群、文化傳承等議題，促進會舉辦...

網路直播賣名牌服飾包包配件全是陸製仿冒品 二人遭訴

新北市張姓女子和張姓男子二人去年透過網路直播，販售GUCCI、LV、Dior、adidas、CHANEL、YSL、BUR...

前男友剛分手就載新妹看電影 她氣炸做「不理智的事」

台中市陳姓女子與男友在去年間分手，未料陳女發現前男友剛分手，就載著新認識的女子外出看電影，氣得約出前男友理論，還持安全帽...

豬農談離婚法院外追前妻 律師勸他「冷靜」竟遭殃挨揍

台中市劉姓男子從事養豬工作，今年初與妻子在法院談離婚，開庭結束後，劉在法院外發現妻子與呂姓律師出現後，尾隨在後，劉在追上...

啃老男隨機殺人 自首逃死刑

男子蘇偉智無業，因父母拒接濟缺錢花用，隨機搶劫十九歲網咖店劉姓工讀生不成，一刀刺進劉男心臟致死，蘇男審理期間毫無悔意，僅...

教唆男友弒母 逆女判15年半定讞

高雄女子鄭裕燕不滿母親不許她交男友，教唆男友韓沅彬殺母，兩人密謀趁母親到菜市場買菜時下手，由韓男持水果刀刺進鄭母頸部致死...

釘舌逼吞屎 35歲男疑遭虐8年

新竹縣一名卅五歲邱姓男子，遭工程行彭姓老闆兄弟檔凌虐長達八年，期間曾被逼用釘書機釘舌頭、吃狗屎，過著生不如死的生活，因害...

熱門新聞

兄弟檔違規停車被警開單 不滿擋車嗆：這排全給我開

關渡捷運站旁大樓11歲女童13樓住家墜樓 送醫宣告不治

影／南橫天池復通後首宗山難 七旬婦在中之關古道摔死

關渡捷運站對面大樓11歲女童從13樓墜下 當場失去呼吸心跳

關渡站旁11歲女童墜13樓亡 母稱女兒前幾天就悶悶不樂

6旬男研海林道墜谷 大批人力連搜9天找到遺體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。