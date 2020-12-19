保全偷吃女秘書公司廁所當砲房 事後稱「剛好大聲」

蕭姓女秘書和已婚的傅姓保全熱戀，對話訊息鹹濕露骨，法院判蕭應賠傅的妻子20萬元。示意圖／ingimage

蕭姓女子經管理公司派遣到大樓當秘書，認識同棟已婚的傅姓男保全，2人擦出火花交往，傅的妻子驚見老公外遇，對蕭提告求償100萬元；法院勘驗蕭、傅對話，發現互傳「鼻鼻舒服嗎？」、「被吸到要升天」，還曾大膽在公司廁所性交並說「剛好大聲」，審理後判蕭應賠傅妻20萬元，可上訴。

傅妻主張，和先生結婚2年多，對方在大樓擔任保全，蕭女則是管理公司派駐公寓大廈的秘書，2人從今年5月至8月期間卻私下不當交往，甚至還發生性行為，嚴重破壞她婚姻、侵害配偶權，對蕭女提告民事損害賠償，求償100萬元。

對此，蕭女辯稱去年4月因工作認識傅男，傅常向她要LINE、臉書，但知道他已婚就刻意保持距離，直到今年5月因工作需要，才和傅加LINE好友，後來對方常傳訊息噓寒問暖，並告知自己打算離婚，彼此僅是在曖昧階段，並沒有傅妻指稱的不當男女關係。

法院勘驗2人LINE對話，發現蕭曾向傅表白稱「不管你是什麼樣的身分，從開始就把你當男朋友看，不是那種膚淺的肉體關係」，還說「知道你能給我的時間有限，但不會很在意，重要的是心！」

後來2人密集聯繫，蕭問「鼻鼻舒服嗎？」、傅則回「被吸到要升天了」、「射了還故意吸」，「腳軟了」等語，傅並繼續說「可以翻雲覆雨啊」，蕭則稱「褲子濕濕一直流出來」。

此外，蕭、傅還討論說有看影片稱除毛可以增加情趣，蕭也自稱自己有在除，另2人更大膽在公司廁所性交，事後相互傳訊討論「剛好大聲」、「應該沒人聽到吧？」，「想把你扒光」等語。

法院認為，蕭、傅之前對話互訴情愫、言詞露骨鹹溼，可以推知發生多次肉體關係，足認交往已經逾越朋友份際，不採信蕭辯詞，審酌雙方財力、侵害程度等，判蕭女應賠傅的妻子20萬元。