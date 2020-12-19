苗栗溫泉飯店女出納主管作假帳 7年吞億元吃8年刑

台中市張姓女子在2010年至2017年間，擔任苗栗縣泰安觀止溫泉會館的出納主管，她投資期貨失利，將歪腦筋動到公司每日的龐大現金流，張女利用製作日報表與存款的機會，侵占公司營業收入達1億餘元，張女事後偽造銀行對帳資料，以掩飾犯行，最後因侵占金額過大，才自己向董事長坦承實情，一審認定張女涉業務侵占罪，應執刑8年，部分得易科，二審原持一審認定，仍可上訴。

判決書指出，張姓女子是泰安觀止溫泉會館的出納主任，工作負責製作日報表、財物出納等業務，她在2010年間因投資期貨失利，開始覬覦溫泉會館的龐大現金流。

張姓女子從2010年至2017年間，利用公司櫃檯人員每日盤點現金後，會交由她製作日報表、到銀行存款的機會，將原本應該存入公司銀行帳戶的營業收入，全都侵占入己，侵占金額達1億600萬餘元，全案在東窗事發後，張女將侵占的金額償還公司，但仍有2699萬尚未清償。

張女為掩飾犯行，在公司及公司關係企業往來的銀行，變造活存帳戶交易明細的對帳單資料後，再以更改收入及可用餘額欄的金額數字、網路轉帳的備註紀錄，與虛列或刪除轉帳、現金存入紀錄的方式予以變造，張女再每月將變造的對帳單，交給公司委任的記帳士事務所李姓負責人，記入帳冊內。

張姓女子又在2000年間某日，委由刻印業者偽刻銀行等相關人的印章，並將會計師事務所交付的的空白金融機構往來詢函證，以蓋上偽章，偽填公司銀行存款餘額，或塗改銀行提供的金融機構往來詢證函的存款餘額後，再郵寄或親交給會計事務所，記入帳冊、供作簽證。

截至2017年7月為止，張姓女子自知投資虧損過大已無從掩蓋，向公司坦承，公司隨後調閱公司電腦原始檔案，並向合作金庫銀行台中分行、苗栗分行調閱相關交易明細資料後，發現張女犯行，因此具狀向法院提出告訴。